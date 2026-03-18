۵۰ پنل خورشیدی به عشایر غرب مازندران تحویل شد

مصطفی بابایی در گفت وگو با خبرنگار مهر از تحویل ۵۰ عدد سامانه خورشیدی قابل حمل به عشایر کوچ رو منطقه غرب مازندران خبر داد و با اشاره به ضرورت بهره مندی از انرژی پاک و در راستای ارایه خدمات بهینه و مطلوب صنعت برق اظهار داشت: همزمان با روزهای پایانی سال، تعداد ۵۰ عدد سامانه خورشیدی قابل حمل به عشایر کوچ رو منطقه غرب مازندران تحویل شد.
وی تصریح کرد: این سامانه ها براساس مفاد تفاهم نامه بودجه برق روستایی سال ۱۴۰۴ و در قالب طرح بهارستان با صرف اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال تحویل دامداران منطقه شد تا در مناطق بالادست و ییلاقی که امکان شبکه سازی برق در آن وجود ندارد از نعمت روشنایی بهرمند گردند.
نوشهر - مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران گفت: ۵۰ عدد سامانه خورشیدی قابل حمل به عشایر کوچ رو منطقه غرب مازندران تحویل شد.
