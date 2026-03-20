آخرین وضعیت تأمین خون و داروهای تالاسمی

یونس عرب مدیر کل انجمن تالاسمی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت مطلوب دارو و خون بیماران خبر داد و گفت: در ایران ۲۳ هزار بیمار تالاسمی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها، حدود سه هزار نفر، در تهران ساکن هستند. استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، خوزستان، مازندران، گیلان و گلستان نیز از جمله مناطق با بالاترین تعداد بیماران تالاسمی در کشور به شمار میروند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی کشور و با در نظر گرفتن بعد مسافت و پهناوری جغرافیایی، تمهیدات ویژهای برای تامین داروهای مورد نیاز بیماران در استانهای مختلف اندیشیده شده است. این اقدامات شامل ذخیرهسازی داروها در تعداد کافی و همچنین تسهیل واردات دارو از طریق مرزهای زمینی از کشورهای مبدا و تولیدکننده دارو است.
عرب افزود: این تلاشها با هدف رفع مشکل واردات دارو و اطمینان از دسترسی به موقع داروها برای بیماران تالاسمی انجام میشود.
وی اضافه کرد: در زمانهای دشوار، عزم مردم ما به میدان میآید تا به هموطنان کمک کنند. در حالی که حملات ددمنشانه دشمن به کشور ما رسیده—از دانشآموزان مینابی تا دو معلول که سازمان بهزیستی اعلام کرد امروز به شهادت رسیدند—مراکز اورژانسی، درمانی و مردم مظلوم هدفگیریهای ناجوانمردانه را تجربه کردند.
عرب تصریح کرد: با اینحال، مردم همچنان پای کار اهدای خون میمانند. از سالیان سال حیات بیماران ما به اهدای خون مردم شریف و نوعدوست وابسته بوده؛ امروز خونشان در دسترس قرار گرفته و در این حوادث اخیر و حملات، کمک بسیار خوبی برای تامین خون انجام شده. ما با چالش خاصی در زمینه اهدای خون مواجه نیستیم؛ فقط درخواست داریم مردم در روزهای ابتدای سال آینده که تعطیلات است، فراموش نکنند اهدای خون را ادامه دهند و این وظیفه لحظهای نباشد.
وی خاطر نشان کرد: مردم نذر کنند برای سلامتی آقای امام زمان و خودشان، که سه بار یا چهار بار در سال بهصورت مستمر اهدای خون انجام دهند. انشالله بتوانند ضامن سلامتی بیماران در بستر بیماری باشند.
