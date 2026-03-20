خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: حال و هوای شهر سنندج با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، رنگ و بوی نوروز به خود گرفته است، بازارها شلوغ‌تر از همیشه شده‌اند و صدای گفت‌وگوی خریداران و فروشندگان در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر طنین‌انداز است.

این روزها، زندگی در سنندج جریان دارد؛ نه آرام و بی‌دغدغه، بلکه پر از چالش، اما همچنان زنده، پویا و امیدوار.

در شرایطی که اخبار حملات و تنش‌های منطقه‌ای ذهن مردم را درگیر کرده، آنچه در سطح شهر دیده می‌شود، ادامه زندگی است؛ مردمی که به استقبال نوروز می‌روند و تلاش می‌کنند سنت‌های دیرینه خود را زنده نگه دارند.

بازار فردوسی؛ قلب تپنده روزهای پایانی سال

بازار فردوسی سنندج این روزها به یکی از شلوغ‌ترین نقاط شهر تبدیل شده است، از همان ابتدای ورود، رنگ‌ها و صداها در هم می‌آمیزند؛ بساط دستفروشان، مغازه‌هایی که با اجناس نو تزئین شده‌اند و مردمی که با کیسه‌های خرید در رفت‌وآمد هستند.

در یک سوی بازار، ماهی‌های قرمز در تنگ‌های شیشه‌ای چشم‌نوازی می‌کنند و در سوی دیگر، سبزه‌های تازه و سمنوهای خانگی به فروش می‌رسد، عطر آجیل و میوه‌های تازه نیز در فضای بازار پیچیده و حس و حال نوروز را دوچندان کرده است.

یکی از موضوعات مشترک در گفت‌وگو با شهروندان، امنیت است، بسیاری از مردم بر این باورند که وجود آرامش و امنیت در شرایط فعلی، مهم‌ترین نعمت است.

یکی از شهروندان سنندجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: همین که شهر آرام است و می‌توانیم با خیال راحت برای عید خرید کنیم،برایمان ارزش زیادی دارد.

شهروند دیگری نیز با اشاره به شرایط منطقه می‌افزاید: وقتی اخبار را می‌بینیم، بیشتر قدر این آرامش را می‌دانیم معتقدم زندگی ادامه دارد و باید به استقبال نوروز برویم.

حال و هوای نوروز در میان خریدهای مردمی

در میان شلوغی بازار، خانواده‌هایی دیده می‌شوند که برای تکمیل سفره هفت‌سین خود به خرید آمده‌اند، تنگ‌های ماهی قرمز، سبزه، سمنو، سیب و سیر در سبدهای خرید جا خوش کرده‌اند.

یکی از بانوان می‌گوید: هر سال سعی می‌کنیم سفره هفت‌سین را کامل بچینیم، حتی اگر شرایط سخت باشد، این رسم‌ها به ما امید می‌دهد.

در کنار آن، عده‌ای نیز مشغول خرید آجیل و میوه هستند، فروشندگان با صدای بلند مشتریان را دعوت می‌کنند و تلاش دارند با ارائه اجناس متنوع، سهمی از بازار شب عید داشته باشند.

مغازه‌داران؛ امید به رونق کسب‌وکار

مغازه‌داران سنندجی نیز با آماده‌سازی ویترین‌ها و تأمین اجناس جدید، خود را برای روزهای پایانی سال آماده کرده‌اند، بسیاری از آن‌ها امیدوارند که با افزایش رفت‌وآمد مردم، رونق بیشتری به کسب‌وکارشان بازگردد.

یکی از فروشندگان پوشاک در بازار فردوسی می‌گوید: ما اجناس جدید آورده‌ایم تا بتوانیم مشتری جذب کنیم. شرایط اقتصادی سخت است، اما شب عید همیشه کمی بازار بهتر می‌شود.

فروشنده دیگری در حوزه مواد غذایی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: مردم هنوز خرید می‌کنند، اما با احتیاط بیشتر، سعی می‌کنیم قیمت‌ها را تا حد امکان کنترل کنیم تا مشتری‌ها را از دست ندهیم.

دستفروشان؛ تلاش برای یک روزی حلال

در کنار مغازه‌ها، دستفروشان نیز بخش جدایی‌ناپذیر بازار هستند. بساط آن‌ها از میوه و سبزی گرفته تا لوازم هفت‌سین و پوشاک گسترده شده است.

یکی از دستفروشان که بساط سبزه و ماهی قرمز دارد، می‌گوید: این روزها برای ما خیلی مهم است، اگر فروش خوب باشد، می‌توانیم هزینه‌های عید را تأمین کنیم.

دستفروش دیگری که لباس کودک می‌فروشد، می‌افزاید: با وجود همه سختی‌ها، باز هم مردم خرید می‌کنند ما هم تلاش می‌کنیم با قیمت مناسب کار کنیم تا هم خودمان سود کنیم و هم مردم راضی باشند.

زندگی جاری است؛ حتی در سایه تهدیدها

با وجود اخبار مربوط به حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکایی به کشور و استان کردستان، آنچه در سنندج دیده می‌شود، تداوم زندگی است، مردم در رفت‌وآمد هستند، کودکان در کنار خانواده‌ها خرید می‌کنند و بازارها پر از جنب‌وجوش است.

یکی از شهروندان در این‌باره می‌گوید: ما همیشه در طول تاریخ با سختی‌ها روبه‌رو بوده‌ایم، اما زندگی را متوقف نکرده‌ایم، نوروز برای ما نماد زندگی و امید است.

نوروز و رمضان؛ آیین‌هایی که زنده می‌مانند

امسال، همزمانی نوروز با ماه مبارک رمضان، حال و هوای خاصی به شهر داده است، مردم در کنار آماده شدن برای سال نو، خود را برای روزه‌داری نیز مهیا می‌کنند.

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یکی از شهروندان می‌گوید: این تقارن برای ما معنای خاصی دارد. هم جشن نوروز را داریم و هم حال و هوای معنوی رمضان.

این هم‌زمانی باعث شده که بازار برخی اقلام خوراکی نیز رونق بیشتری پیدا کند و مردم برای سفره‌های افطار و سحر نیز خریدهای خود را انجام دهند.

امید؛ مهم‌ترین سرمایه مردم سنندج

آنچه بیش از هر چیز در میان مردم سنندج به چشم می‌خورد، امید است، امید به روزهای بهتر، امید به بهبود شرایط اقتصادی و امید به تداوم آرامش.

یکی از جوانان سنندجی می‌گوید: شاید شرایط سخت باشد، اما ما یاد گرفته‌ایم که ناامید نشویم نوروز همیشه برای ما شروعی دوباره است.

سنندج در آستانه نوروز، تصویری از زندگی در دل چالش‌ها را به نمایش می‌گذارد؛ شهری که با وجود همه نگرانی‌ها و دشواری‌ها، همچنان زنده و پویا است.

بازارها شلوغ، مردم در تکاپو و امید در دل‌ها جاری است، شاید حملات اخیر برای مردم دردناک باشد اما اکنون امنیت و آرامش، سرمایه‌ای است که مردم این دیار آن را بیش از هر چیز ارزشمند می‌دانند.

در نهایت، نوروز بار دیگر از راه می‌رسد و مردمان سنندج، همچون سال‌های گذشته، با حفظ آیین‌ها و سنت‌های خود، به استقبال بهاری تازه می‌روند؛ بهاری که نویدبخش ادامه زندگی، پایداری و امید است.