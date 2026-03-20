خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در آستانه فرارسیدن نوروز، این آیین کهن و ریشه‌دار ایرانی که همواره نمادی از طراوت، نو شدن و پیوند دل‌ها بوده است، همبستگی مردم ایران اسلامی در مقابله با دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونیستی سبب شده روحیه انسجام ملی و وطن پرستی را بیش از گذشته در جامعه ایرانی گسترش داده است.

در چنین فضایی، توجه به کارکردهای اجتماعی و فرهنگی نوروز، به‌ویژه در شرایط کنونی جهان که جوامع با تحولات گسترده و پیچیده‌ای روبه‌رو هستند، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

امروز بیش از هر زمان دیگری، نیاز به تقویت همبستگی اجتماعی، امیدآفرینی و بازتعریف مفاهیمی همچون پیروزی، هویت و پیشرفت در بستر فرهنگ بومی احساس می‌شود؛ مفاهیمی که می‌توانند مسیر حرکت جامعه را در مواجهه با چالش‌ها روشن‌تر سازند.

از سوی دیگر، نقش‌آفرینی جریان‌های فرهنگی و رسانه‌ای در جهت‌دهی به افکار عمومی و روایت‌سازی از واقعیت‌ها، به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تأثیرگذاری تبدیل شده است.

در این میان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های آیین‌های ملی همچون نوروز، می‌تواند بستری مناسب برای انتقال پیام‌های امیدبخش، تقویت اعتماد به نفس ملی و تبیین دستاوردهای یک ملت باشد.

بر همین اساس، طرح ایده‌هایی نوآورانه که بتواند میان مفاهیم اصیل نوروزی و گفتمان‌های فرهنگی و اعتقادی پیوند برقرار کند، ضرورتی انکارناپذیر به نظر می‌رسد؛ رویکردی که علاوه بر پاسداشت سنت‌های دیرینه، افق‌های تازه‌ای را پیش روی جامعه در مسیر پیشرفت و بالندگی ترسیم کند.

در همین چارچوب، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، در گفتگویی به تبیین ابعاد مختلف این نگاه پرداخته و با ارائه طرح «نوروزِ پیروز»، تلاش کرده است تا روایتی نو از این آیین کهن در پیوند با مفاهیم امید، آگاهی و پیروزی ارائه دهد.

پیشنهاد راه‌اندازی پویش «نوروزِ پیروز» برای تقویت امید و آگاهی در جامعه

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان با اشاره به فرارسیدن نوروز باستانی، این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای احیای سنت‌های نیکو و تقویت همبستگی اجتماعی دانست و اظهار کرد: اسلام همواره بر پاسداشت سنت‌های دیرینه‌ای همچون نوروز تأکید داشته است؛ سنت‌هایی که در قالب دید و بازدید، زیارت قبور شهدا، صله‌رحم و توجه به تغییر و تحول درونی انسان‌ها جلوه‌گر می‌شود.

وی با بیان اینکه نوروز تنها یک تغییر در تقویم نیست، افزود: همزمان با تحول طبیعت و آغاز فصل نو، انسان نیز وارد مرحله‌ای جدید از زندگی می‌شود و این نوگرایی می‌تواند زمینه‌ساز امیدآفرینی و آرامش در جامعه باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه با اشاره به شرایط کنونی جهان، تصریح کرد: امروز در آستانه شکل‌گیری نظم نوین جهانی قرار داریم و ایران اسلامی می‌تواند به عنوان نقطه ثقل این تحولات ایفای نقش کند؛ از این رو این مقطع تاریخی، خود یک «روز نو» در معادلات جهانی به شمار می‌رود.

بر اساس آموزه‌های اعتقادی «حزب‌الله» همواره غالب و رستگار است

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر نگاه دینی به مفهوم پیروزی بیان کرد: بر اساس آموزه‌های اعتقادی، جامعه‌ای که در مسیر الهی حرکت کند، همواره پیروز است؛ چه در میدان نبرد به شهادت برسد و چه پیروز ظاهری باشد، چرا که معیار اصلی، قیام برای خداوند است و «حزب‌الله» همواره غالب و رستگار خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت انسجام‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی در این ایام گفت: در همین راستا پیشنهاد می‌شود پویشی با عنوان «نوروزِ پیروز» به عنوان محور و نخ تسبیح فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در ایام نوروز راه‌اندازی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس هدف اصلی این پویش را ترویج سه مفهوم کلیدی «آگاهی، آرامش و امیدآفرینی» عنوان کرد و افزود: در قالب این پویش، دو کلیدواژه «پیروزی» و «نوروز» به عنوان محورهای اصلی فعالیت‌ها تعریف شده‌اند.

وی ادامه داد: جامعه امروز نیازمند بازخوانی و تبیین پیروزی‌های ملت ایران در مواجهه با قدرت‌های جهانی است و باید این احساس عزت، اعتماد به نفس و سربلندی در فضای عمومی جامعه، به‌ویژه در ایام نوروز، تقویت شود.

لزوم برجسته‌سازی دستاوردها و پیروزی‌ها

حجت الاسلام ولدان همچنین به نقش رسانه‌های معاند در القای حس شکست اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی ضروری است با برجسته‌سازی دستاوردها و پیروزی‌ها، روایت صحیح و امیدبخش به جامعه منتقل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بهره‌گیری از نمادهای نوروزی در این پویش اشاره کرد و افزود: استفاده از المان‌هایی همچون سفره هفت‌سین، سبزه و جلوه‌های طراوت طبیعت می‌تواند بستری مناسب برای انتقال پیام «نوروزِ پیروز» فراهم کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس خاطرنشان کرد: طراحی نمادهایی مانند سفره هفت‌سین با محوریت نام و یاد شهدای دانش‌آموز و استفاده از تصاویر شهدا و بزرگان جبهه مقاومت، می‌تواند جلوه‌ای از پیوند سنت‌های ملی و ارزش‌های دینی را به نمایش بگذارد.

گسترش گفتمان «نوروزِ پیروز»

وی در پایان با دعوت از عموم مردم برای مشارکت در این پویش گفت: انتظار می‌رود خانواده‌ها، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای و عموم مردم با حضور در برنامه‌هایی همچون دید و بازدیدهای نوروزی، اجتماعات مردمی و جشن‌های خیابانی، در گسترش گفتمان «نوروزِ پیروز» سهیم باشند.

حجت الاسلام ولدان همچنین از برنامه‌ریزی برای تولید محتوای رسانه‌ای در قالب کلیپ، سرود، مصاحبه و آثار هنری در چارچوب این پویش خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات می‌تواند به گسترش پیام امید، آگاهی و پیروزی در سطح جامعه کمک کند.