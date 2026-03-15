خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، مرضیه جوانمردی فر: تاریخ ایران همواره با رشادت و فداکاری فرزندانش گره خورده است. داستانی که در هر بزنگاه حساس، از دل حوادث سخت تاریخی برمی‌خیزد و جهانیان را به تحسین وامی‌دارد.

این سرزمین که مهد تمدن و مهد اسطوره‌هاست، اکنون نیز در برابر هر تهدیدی، یک بار دیگر شکوه ایستادگی خود را به نمایش می‌گذارد؛ حضور آگاهانه و میلیونی در شب‌های جنگ که بر دل هر بشری ترس می‌اندازد برای ایرانیان نه تنها یک وظیفه، بلکه یک پیمان ناگسستنی با مام میهن است.

شیراز، سرزمین چهارفصل ایران در گذر قرن‌ها بارها آزمون خود را پس داده است. اما آنچه در نبردها و سختی‌ها همواره به عنوان نقطه اتکای اصلی و شکست‌ناپذیری این مرز و بوم عمل کرده، عزم و اراده مردمانی است که خون در رگ‌هایشان از جنس دفاع و غیرت ملی می‌جوشد.

هنگامی که پرچم تهدید بر فراز آسمان این خاک به اهتزاز درمی‌آید، مرز میان زن و مرد، پیر و جوان، کارگر و دانشجو از میان برداشته می‌شود. مردم ایران با درکی عمیق از ارزش استقلال، نه با اجبار، بلکه با عشقی ذاتی به حریم کیان خود به خیابان‌ها سرازیر می‌شوند.

این تجمعات مردمی در شب‌ها و روزهای اخیر فراتر از یک واکنش سیاسی یا اجتماعی است، این‌ها رزمایش‌های غیرمسلحانه‌ای هستند که قلب هر متجاوزی را به لرزه درمی‌آورد.

در شرایط عادی جنگی انتظار می‌رود مردم برای حفظ جان خود به پناهگاه‌ها روی آورند، اما در کشور ایران و در این سرزمین عجایب با مردان و زنان دلیرش معادلات دگرگون می‌شود.

در اینجا مردم نه تنها به پناهگاه‌ها پناه نمی‌برند، بلکه با عزمی راسخ‌تر و روحیه‌ای قوی‌تر به قلب صحنه یعنی خیابان‌ها و میادین می‌آیند تا به دشمن اعلام کنند که ایستادگی، بخشی از هویت آنهاست.

در این صحنه‌های پرشور، شور حضور در میادین و موکب‌ها نمود آشکار آن باور عمیق است که این سرزمین متعلق به ماست و برای حفظ آن از جان مایه خواهیم گذاشت.

ایستادگی زنان ایرانی که نماد صبر و قدرت در عین ظرافت هستند، در کنار دلاوری مردانی که سایه به سایه در مسیر پاسداری از امنیت کشور گام برمی‌دارند، تصویری کامل از یک ملت متحد را ترسیم می‌کند.

این حضور میلیونی در شب‌های و روزهای جنگ پاسخی قاطع به هر متجاوز و دشمنی است که گمان می‌کند با فشار یا تهدید می‌تواند اراده آزاد یک ملت را در هم بشکند.

فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا که از دل این جمعیت‌ها برمی‌خیزد، پیامی روشن به دشمنان دارد که ایران، سرزمین زنان و مردان دلیری است که برای دفاع از خاک خود تا پای جان در صحنه حاضرند و هرگز تسلیم نخواهند شد.

این وحدت کم‌نظیر خود بزرگ‌ترین معجزه و سنگر مستحکم این سرزمین کهن است.

ایران یعنی سرزمین دلیران

محمد جواد جمشیدی مردی که موهای سپیدش از تجربه زندگی در شرایط جنگی خبر می‌دهد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از حضور آگاهانه و بیدار مردم شیراز در راهپیمایی‌های خودرویی شب‌ها واقعاً احساس غرور می‌کنم. مردم، حتی در کوچک‌ترین کارها، نشان می‌دهند که دلشان برای این سرزمین می‌تپد.

وی ادامه داد: مردم هر شب با عزمی راسخ‌تر به خیابان می‌آیند و خسته نمی‌شوند، این یعنی همان روحیه‌ای که دشمن نمی‌تواند بشکند.

جمشیدی افزود: من این روحیه را در زمان ۸ سال دفاع مقدس هم دیده‌ام و این مردان و زنان فرزندان همان دلیران گذشته هستند، این اتحاد و همدلی نشان می‌دهد که ما یک خانواده بزرگ هستیم و در کنار هم می‌مانیم.

مائده زارع ۳۷ نیز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه حرکت بزرگی در روزهای اخیر دیدید که نشان دهد مردم در حال حمایت از کشور هستند، گفت: یکی از چیزهای جالب، دیدن این بود که خیابان‌ها پر از مردمی‌ست که پرچم به دست در کنار نیروهای مسلح و پلیس به صورت داوطلبانه حضور حقیقی دارند. این حرکت عظیم نشان می‌دهد که دل ما پر از عشق و حمایت به نیروهای امنیتی و انتظامی است.

وی ادامه داد: این همبستگی، نشان می‌دهد که ایران سرزمین زنان و مردانی دلیر است و هر کسی در حد توان خود برای دفاع از وطن تلاش می‌کند.

اتحاد بزرگترین سلاح ماست

شهرام رنجبر نیز در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که در این شرایط سخت، چه چیزی به شما امید می‌دهد؟ پاسخ داد: دیدن اینکه هم‌وطنان ما در کوچه و بازار با همدلی حضور دارند و به دشمن پیام ایستادگی می‌دهند، قلبم را پر از امید می‌کند. حتی کوچک‌ترین و کمترین حمایت نشان می‌دهد که ما همواره کنار هم هستیم و اتحاد، بزرگ‌ترین سلاح ما است. این حضور همینطور که دشمنان را ناامید می‌کند، ما را محکم‌تر و مقاوم‌تر می‌سازد تا در برابر هر دشمنی استوار بایستیم.

تأکید بر نقش اتحاد مردم در استمرار انقلاب اسلامی و مقاومت ملی

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل حاجی‌پور، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه حضور آگاهانه و اتحاد مردم در شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی، گفت: مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی بر مشارکت عمومی، ایمان دینی و پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انقلاب است، به‌گونه‌ای که همین اتحاد امروز نیز بزرگ‌ترین سلاح ایران در مقابله با دشمنان محسوب می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود پیرامون تأثیر اتحاد مردم و تجمعات شبانه در روند جنگ و مواجهه با دشمنان، حضور مردمی را پایه و رکن اساسی انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران از ابتدا بر محور مردم‌سالاری دینی و بر پایه حضور و ایمان عمومی شکل گرفت.

حجت‌الاسلام حاجی‌پور افزود: مردمی بودن این انقلاب موجب شد نظام طاغوتی پیش از انقلاب فروبپاشد و جامعه ایرانی بتواند نظامی با جمهوریت واقعی و رویکرد کاملاً دینی و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی بنا کند.

وی با تأکید بر اینکه موضوع حضور و اتحاد مردم، مسئله‌ای راهبردی و اعتقادی در باورهای جمهوری اسلامی است، ادامه داد: امام خمینی(ره) به شدت به این اصل باور داشت و آن را ستون اصلی نظام اسلامی می‌دانست. پس از ایشان، رهبر شهید انقلاب نیز با همین باور، تمام عرصه‌های کشور را بر اساس حضور و اراده مردم مدیریت کرد.

مردم سوخت موشک‌ها و یعنی نیروی حیاتی دفاع ملی‌اند

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان فارس گفت: این اعتقاد در رفتار و گفتمان آنان شعاری نبود، بلکه واقعیتی ریشه‌دار و حقیقی بود که در تمام حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی انعکاس داشت.

وی با اشاره به اینکه آن‌کس که با منظومه فکری امام خمینی(ره) و شهیدان انقلاب آشنا باشد، این خط فکری را به‌روشنی در اندیشه آنان مشاهده می‌کند، اظهار کرد: این نگاه مردمی و الهی امروز نیز تداوم یافته و علی‌رغم قدرت عظیمی که ایران به‌واسطه سال‌ها مجاهدت رزمندگان و تلاش‌های علمی و عملیاتی به دست آورده است، همچنان سوخت اصلی حرکت کشور، مردم هستند.

وی افزود: تعبیر دقیق رهبر انقلاب در این زمینه آن است که مردم سوخت موشک‌ها و یعنی نیروی حیاتی دفاع ملی‌اند.

حجت‌الاسلام حاجی‌پور تأکید کرد: امروز نیز راهبردی‌ترین و اساسی‌ترین سلاح ملت ایران در برابر دشمن، اتحاد و حضور آگاهانه مردم است، حضوری که موجب شده رسانه‌های جهان در برابر این ایستادگی ملت ایران سر تعظیم فرود آورند. نمونه بارز این اقتدار را می‌توان در راهپیمایی روز قدس مشاهده کرد، جایی که مردم ایران حتی زیر بمباران و فشارهای صهیونیستی و آمریکایی با صلابت و استواری در میدان ماندند و نشان دادند هیچ سلاح و قدرتی تا زمانی که ملت بر ایمان و وحدت خود استوار است، توان شکست آنها را ندارد.

وی یادآور شد: امام خمینی(ره) از آغاز، نام این نظام را جمهوری اسلامی گذاشت، جمهوری‌ای که معنایش حضور حداکثری و رأی اکثریت مردم در اداره جامعه همراه با پایبندی به اصول و آرمان‌های اسلامی، قرآنی و دینی است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان فارس تصریح کرد: الحمدلله امروز نیز ما به برکت همان هدایت‌ها از این مسیر برخورداریم و اتحاد مردم همچنان مایه اقتدار و تداوم انقلاب اسلامی است.