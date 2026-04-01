ولدان: میدان باید دست مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان شامگاه چهارشنبه در جمع نمازگزاران مسجد حضرت محمد رسول‌الله(ص) شیراز با استناد به بخشی از آیه «کُتِبَ عَلَیکُمُ القِتالُ وَ هُوَ کُرهٌ لَکُم»، سختی و ابتلا را از واقعیت‌های همیشگی زندگی برشمرد و تأکید کرد که بسیاری از چالش‌ها در دفاع مقدس، در نهایت زمینه‌ساز رشد و توانمندی جامعه می‌شوند.

وی افزود: بر اساس وعده الهی «إنَّ مَعَ العُسرِ یُسرًا»، رهایی و گشایش نیز در ادامه مسیر دشواری‌ها قرار دارد.

حجت‌الاسلام ولدان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حضور فعال مردم در صحنه‌های اجتماعی و میدان ها اشاره کرد و گفت: امروز میدان دست مردم بوده و این مردم هستند که میدان‌داری می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت: تجربه تاریخی ۱۲ فروردین نشان داده است که مردم در مقاطع حساس نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند.

حجت‌الاسلام ولدان در پایان به دیدگاه‌ها و حمایت‌هایی که از سوی برخی از ملت‌های خارج از کشور نسبت به ایران ابراز می‌شود اشاره کرد و از مخاطبان خواست نسبت به شرایط، واقعیت‌ها و مسئولیت‌های آخرالزمانی آگاه و آماده باشند.