امام جمعه کرمانشاه: در فضای مجازی بدون علم و سند اظهار نظر نکنیم

حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان اظهار کرد: خدای متعال را شاکریم که توفیق درک این ماه مبارک را به ما عنایت فرمود؛ در حالی که بسیاری از افرادی که سال‌های گذشته در میان ما بودند، امسال توفیق حضور در ماه مبارک رمضان را ندارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه در هر صورت در فرصت‌های پایانی ماه مبارک رمضان قرار داریم، گفت: این روزها فرصت مغتنمی برای توجه به توصیه‌های بزرگان دین و اهل‌بیت علیهم‌السلام است.

وی ادامه داد: از جمله سفارش‌های مهمی که در کلمات امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام آمده و خطاب به فرزند گرامی‌شان امام حسن مجتبی علیه‌السلام بیان شده، توجه به مراقبت از زبان است.

حجت‌الاسلام غفوری تصریح کرد: حضرت در این توصیه‌ها می‌فرمایند که انسان نسبت به آنچه نمی‌داند و شناختی از آن ندارد سخن نگوید، چرا که یکی از گرفتاری‌های مهم انسان در زندگی دنیوی، همین مسأله سخن گفتن بدون آگاهی است.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به نقش مهم زبان در سرنوشت انسان بیان کرد: زبان عضو کوچکی در بدن است اما آثار و پیامدهای بسیار بزرگی در اعمال، رفتار و حتی سرنوشت دنیوی و اخروی انسان دارد.

وی افزود: ممکن است انسان با زبان خود خدای ناکرده سخن باطل بگوید که این خود معصیت الهی است، یا دروغ بگوید و سخنی خلاف واقع بر زبان جاری کند که از گناهان کبیره محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه گفت: گاهی نیز انسان درباره دیگران سخن می‌گوید و پشت سر افراد حرف می‌زند؛ حتی اگر آن سخن درست هم باشد، مصداق غیبت است که در روایات و آیات قرآن کریم به شدت از آن نهی شده است.

وی ادامه داد: در قرآن کریم غیبت به خوردن گوشت مردار برادر دینی تشبیه شده و این نشان‌دهنده شدت زشتی و قبح این عمل در نگاه اسلام است.

حجت‌الاسلام غفوری بیان کرد: در مواردی ممکن است دروغ و غیبت با یکدیگر همراه شوند و تبدیل به تهمت و افترا علیه برادر یا خواهر دینی شوند که این مسئله هم گناه بزرگی در پیشگاه خداوند است و هم تضییع حق‌الناس به شمار می‌رود.

امام جمعه کرمانشاه با تأکید بر اینکه مؤمن باید از سخنان بیهوده و لغو نیز پرهیز کند، اظهار کرد: قرآن کریم می‌فرماید «قد افلح المؤمنون الذین هم عن اللغو معرضون»؛ مؤمنان کسانی هستند که از سخنان بیهوده و لغو رویگردان هستند.

وی افزود: علاوه بر این موارد، امیرالمؤمنین علیه‌السلام تأکید می‌کنند که انسان درباره مسائلی که نسبت به آن علم و آگاهی ندارد نیز اظهار نظر نکند.

حجت‌الاسلام غفوری با اشاره به برخی آسیب‌های فضای مجازی گفت: متأسفانه در فضای امروز، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، افراد درباره مسائل مختلف از جمله موضوعات سیاسی، مسائل مربوط به کشور یا حتی درباره شخصیت‌ها و افراد مختلف اظهار نظر می‌کنند، در حالی که هیچ علم، اطلاع یا سندی درباره آن موضوع ندارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه تأکید کرد: این موضوع به یکی از آسیب‌های جدی فضای مجازی تبدیل شده و لازم است افراد در بیان مطالب و انتشار سخنان، دقت و مراقبت بیشتری داشته باشند.

وی در پایان گفت: امیدواریم خداوند متعال عبادات و اعمال همه مؤمنان و مؤمنات را در این ماه مبارک به بهترین وجه مورد قبول درگاه خود قرار دهد.