به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه به همراه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با صدور پیامی مشترک، درگذشت شهادت‌گونه حجت‌الاسلام حسام‌الدین عبدی‌پور، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه پاوه و سرهنگ پاسدار صفدر سلطانی، جانشین فرمانده سپاه ناحیه پاوه را در سانحه رانندگی تسلیت گفتند.

در این پیام آمده است: این دو خادم جهادی و مخلص در مسیر بازگشت از مراسم تشییع پیکر مطهر سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام حاج سید علی حسینی خامنه‌ای اعلی‌الله مقامه‌الشریف، بر اثر سانحه‌ای دلخراش جان خود را از دست دادند و این حادثه موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

در ادامه این پیام با اشاره به خدمات ارزشمند این دو مسئول سپاه ناحیه پاوه، ابراز امیدواری شده است که خداوند متعال آنان را که در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب و ولایت به دیدار حق شتافتند، در زمره شهیدان والامقام و در جایگاه «عند ربهم یرزقون» قرار دهد.

در بخش دیگری از این پیام تأکید شده است که حجت‌الاسلام عبدی‌پور و سرهنگ سلطانی، عمر خود را در راه خدمت به اسلام، انقلاب اسلامی، ولایت و مردم شهیدپرور منطقه سپری کردند و با اخلاص، مجاهدت، مردم‌داری و ولایتمداری، نامی ماندگار از خود بر جای گذاشتند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه در پایان این پیام، این ضایعه را به خانواده‌های داغدار، مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حوزه‌های علمیه، مردم شهیدپرور شهرستان پاوه و عموم مردم استان کرمانشاه تسلیت گفتند و برای ارواح این دو فقید، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت کردند.