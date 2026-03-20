به گزارش خبرگزاری مهر، ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حد فاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال محدوده تونل ۱۳، حد فاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه سنگین است.

بر اساس گزارش مرکز مدیریت راه های کشور، ترافیک در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدوده های مشاء، لاسم، آب اسک و وانا سنگین گزارش شده است.

تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر رفت و برگشت، محورهای هراز، چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر شمال به جنوب روان است.

طبق این گزارش، محور چالوس دارای بارش برف و باران و مه گرفتگی و در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی دارای بارش باران است.