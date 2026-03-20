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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

دومین مرکز تعویض پلاک سیار راه‌اندازی شد

دومین مرکز تعویض پلاک سیار راه‌اندازی شد

مدیرعامل بنیاد تعاون فراجا از راه‌اندازی دومین مرکز تعویض پلاک «سیار» پلیس و اعزام به کلانشهرها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد ناظر، مدیرعامل بنیاد تعاون فراجا اشاره کرد: در ماه های اخیر، نخستین مرکز تعویض پلاک سیار پلیس با هدف ارائه خدمات تعویض پلاک به مردم از درب منازل،کاهش زمان خدمات دهی و تسهیل و تسریع این فرایند بهره برداری شد و در ایام جنگ رمضان نیز به منظور تداوم خدمات دهی به مردم در حوزه شماره گذاری و تعویض پلاک، تمرکز ویژه ای بر فعالیت مرکز تعویض پلاک «سیار» پلیس(ناوگان خودرویی) صورت گرفت.

وی ادامه داد: دومین مرکز تعویض پلاک «سیار» پلیس مورد بهره برداری قرار گرفت و به منظور تداوم خدمات دهی در حوزه شماره گذاری به کلانشهرها اعزام شد.

سردار ناظر بیان کرد: قطعا با افزوده شدن این مرکز تعویض پلاک «سیار» ، ظرفیت شماره گذاری خودروها و خدمات دهی افزایش و ارتقا می یابد.

گفتنی است؛ تمامی مراحل کارشناسی و کنترل فنی خودرو، بررسی اسناد مالکین و ثبت نهایی در سامانه شماره گذاری پلیس به صورت کامل انجام می شود.

کد مطلب 6779473

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    نظرات

    • علی IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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      سلام این کار بصورت مجازی و اینترنتی هم قابل انجام هستش بدون مراجعه پلیس به افراد یا افراد به مرکز تعویض پلاک. . تمام همان مراحل اینترنتی و عکس و فیلم برداری زنده انجام میشه. تازه فقط با یک مراجعه برای تایید نهایی هم میتونه بمونه که حتی دفاتر پلیس +۱۰ یا کلانتری یا حتی مامور راهنمایی رانندگی هم میتونن تاییدش کنن هر کجا هر زمان. به سمت اموزش مجازی خدمات مجازی و تمام امور مجازی رفتن در شرایط فعلی یه ضرورت هستش

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