اعلام مکان اقامه نماز عید سعید فطر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید فاطمی مسئول ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر بندرعباس گفت: نماز عید سعید فطر بندرعباس به امامت حجت الاسلام والمسلمین محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس ساعت ۶ صبح در ضلع شمالی مسجد جامع اقامه میشود.
زمان و مکان اقامه نماز در شهرستانهای هرمزگان به شرح زیر است:
میناب: ساعت ۶ صبح پارکینگ مجاور مسجد امام
حاجی آباد: ساعت ۷ در صحن امامزادگان سید محمد و سید امیرنظام الدین (ع)
بندرلنگه: ساعت ۶ صبح مصلی امام جعفر صادق (ع)
پارسیان: ساعت ۷ مصلی امام خامنهایبستک: ساعت ۶ و سی دقیقه در مسجد امام علی (ع)
سیریک: ساعت ۷ گلزار شهدای گمنام شهرستان واقع در بلوار شهید گمنام
جاسک: ساعت ۶ و سی دقیقه در مسجد النبی
رودان: ساعت ۵ در امامزاده شاه قطب الدین حیدر (ع)
بشاگرد: ساعت ۷ در مصلی شهر سردشت
قشم: ساعت ۶ مصلی امام علی (ع)
هرمز: ساعت ۶ در مصلی امام خمینی
توکهور وهشتبندی: ساعت ۷ مسجد جامع هشتبندی
جغین: ساعت ۶ زمین ورزشی شهید سلیمانی
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