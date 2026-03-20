  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

اعلام مکان اقامه نماز عید سعید فطر در هرمزگان

اعلام مکان اقامه نماز عید سعید فطر در هرمزگان

بندرعباس- زمان و مکان اقامه نماز عید سعید فطر در شهرستان‌های هرمزگان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید فاطمی مسئول ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر بندرعباس گفت: نماز عید سعید فطر بندرعباس به امامت حجت الاسلام والمسلمین محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس ساعت ۶ صبح در ضلع شمالی مسجد جامع اقامه می‌شود.

زمان و مکان اقامه نماز در شهرستان‌های هرمزگان به شرح زیر است:

میناب: ساعت ۶ صبح پارکینگ مجاور مسجد امام

حاجی آباد: ساعت ۷ در صحن امامزادگان سید محمد و سید امیرنظام الدین (ع)

بندرلنگه: ساعت ۶ صبح مصلی امام جعفر صادق (ع)

پارسیان: ساعت ۷ مصلی امام خامنه‌ایبستک: ساعت ۶ و سی دقیقه در مسجد امام علی (ع)

سیریک: ساعت ۷ گلزار شهدای گمنام شهرستان واقع در بلوار شهید گمنام

جاسک: ساعت ۶ و سی دقیقه در مسجد النبی

رودان: ساعت ۵ در امامزاده شاه قطب الدین حیدر (ع)

بشاگرد: ساعت ۷ در مصلی شهر سردشت

قشم: ساعت ۶ مصلی امام علی (ع)

هرمز: ساعت ۶ در مصلی امام خمینی

توکهور وهشتبندی: ساعت ۷ مسجد جامع هشتبندی

جغین: ساعت ۶ زمین ورزشی شهید سلیمانی

کد مطلب 6779549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها