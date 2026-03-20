اعلام مکان اقامه نماز عید سعید فطر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید فاطمی مسئول ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر بندرعباس گفت: نماز عید سعید فطر بندرعباس به امامت حجت الاسلام والمسلمین محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس ساعت ۶ صبح در ضلع شمالی مسجد جامع اقامه می‌شود. زمان و مکان اقامه نماز در شهرستان‌های هرمزگان به شرح زیر است: میناب: ساعت ۶ صبح پارکینگ مجاور مسجد امام حاجی آباد: ساعت ۷ در صحن امامزادگان سید محمد و سید امیرنظام الدین (ع) بندرلنگه: ساعت ۶ صبح مصلی امام جعفر صادق (ع) پارسیان: ساعت ۷ مصلی امام خامنه‌ایبستک: ساعت ۶ و سی دقیقه در مسجد امام علی (ع) سیریک: ساعت ۷ گلزار شهدای گمنام شهرستان واقع در بلوار شهید گمنام جاسک: ساعت ۶ و سی دقیقه در مسجد النبی رودان: ساعت ۵ در امامزاده شاه قطب الدین حیدر (ع) بشاگرد: ساعت ۷ در مصلی شهر سردشت قشم: ساعت ۶ مصلی امام علی (ع) هرمز: ساعت ۶ در مصلی امام خمینی توکهور وهشتبندی: ساعت ۷ مسجد جامع هشتبندی جغین: ساعت ۶ زمین ورزشی شهید سلیمانی

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