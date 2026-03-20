محمدرضا نصیری، سرپرست اداره امور مراکز نگهداری، توزیع و کترینگ‌های صنعتی و فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار مهر، از اهمیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در تهیه و توزیع غذاهای کترینگ‌های صنعتی، خبر داد و گفت: سازمان غذا و دارو با نظارت‌های مستمر، سلامت عمومی را در این حوزه تضمین می‌کند.

وی اظهار داشت: رعایت دستورالعمل‌ های بهداشتی سازمان غذا و دارو برای تولید و توزیع غذاهای کترینگ‌های صنعتی ضروری است. این دستورالعمل‌ها شامل رعایت شرایط بهداشتی در تمامی مراحل تولید، استفاده از مواد اولیه سالم و معتبر، رعایت زنجیره سرد در نگهداری و حمل‌ونقل و انجام آزمایش‌های میکروبی به‌طور منظم است. همچنین بسته‌بندی این غذاها باید سالم و پلمب باشد و تاریخ تولید و انقضا به‌طور دقیق درج شود.

نصیری در خصوص نظارت‌ها در شرایط خاص همچون جنگ افزود: در مواقع اضطراری و بحران‌ها، نظارت‌ها شدت می‌یابد. بازرسی‌های دوره‌ای و سرزده از مراکز تولید و توزیع غذا انجام می‌شود تا از رعایت استانداردهای بهداشتی اطمینان حاصل شود. بررسی دقیق وضعیت سلامت مواد اولیه و نظارت بر حفظ زنجیره سرد از جمله اقدامات اساسی است.

وی همچنین به برخورد سازمان غذا و دارو با مراکز غیرمجاز اشاره کرد و گفت: مراکز غیرمجاز که فاقد پروانه بهداشتی یا استانداردهای لازم هستند، شناسایی و به‌طور جدی با آن‌ها برخورد می‌شود. این مراکز تعطیل شده و اقدامات قانونی لازم صورت می‌گیرد.

نصیری در ادامه در خصوص دستورالعمل‌های ویژه در زمان جنگ برای تضمین بهداشت بیشتر غذاهای کترینگ‌های صنعتی اظهار داشت: در شرایط خاص مانند جنگ، سازمان غذا و دارو دستورالعمل‌های جدیدی برای تأمین بهداشت بیشتر غذاهای کترینگ‌های صنعتی وضع می‌کند. این دستورالعمل‌ها عمدتاً به تسهیل حمل‌ونقل و نگهداری غذاهای بسته‌بندی‌شده و بررسی دقیق‌تر مواد اولیه متمرکز است.

وی در پایان تأکید کرد: بهداشت در غذاهای کترینگ‌های صنعتی از اهمیت زیادی برخوردار است. این غذاها به‌طور عمده برای تعداد زیادی از افراد تهیه می‌شوند و هرگونه نقص در رعایت اصول بهداشتی می‌تواند به بروز بیماری‌ها و مسمومیت‌های غذایی منجر شود. سازمان غذا و دارو همواره نظارت‌های لازم را اعمال کرده و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.