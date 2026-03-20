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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

ستاد کل نیروهای مسلح شهادت سردار نائینی را تسلیت گفت

ستاد کل نیروهای مسلح شهادت سردار نائینی را تسلیت گفت

ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی شهادت معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی شهادت سردار علی‌محمد نائینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

شهادت مجاهد نستوه و فرمانده خستگی ناپذیر جبهه فرهنگی و جنگ نرم، شهید والامقام سردار سرتیپ پاسدار علی‌محمد نائینی معاون روابط عمومی و سخنگوی شجاع، بصیر و قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به محضر حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) پاسداران و بسیجیان غرورآفرین، آحاد رزمندگان اسلام، خانواده مکرم آن شهید بزرگوار و به ویژه اصحاب رسانه تبریک و تسلیت عرض می کنیم.

مجاهد شهید علی محمد نائینی بیش از چهار دهه از عمر با برکت خود را وقف جهاد فی سبیل الله کرد و در آخرین سحر ماه مبارک رمضان به دست جنایتکاران تروریست آمریکایی صهیونی به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت، رسید و با دریافت پاداش الهی در قله رستگاری قرار گرفت. شهید والامقام نائینی در مقام تفکر، اندیشه، عمل، قلم و بیان، شمشیر تیزی در قلب دشمنان انقلاب اسلامی و خار چشم آنها بود. دشمنان خبیث کشور و ملت قهرمان بدانند، با ترور راویان جبهه حق در مقابل جبهه شیطانی خود، نمی توانند صدای حقیقت را خاموش کنند و ناکامی ها و شکست های پی در پی خود را از چشم جهانیان مخفی نگاه دارند.

کد مطلب 6779605
محسن صمیمی

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    نظرات

    • اذرگون IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      0 1
      پاسخ
      خداوند لعنتشان کند وبه اهدافشان نرسند
    • IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      0 1
      پاسخ
      انتقام انتقام انتقام بگیرید ازشون.نه نسبت ب ترورها بیخیال باشیم نه روحیه مون از دست بدیم.بلکه فقط فقط با خشم عصبانیت فوران کنیدترورشون کنید و حق بگیرید

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