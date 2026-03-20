به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور به مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی و عید سعید فطر، همچون سنوات گذشته اقدام به تعریف مجموعهای متنوع از بستههای هدیه اعتباری داخل شبکه، اینترنت نامحدود و مکالمه نامحدود در قالب «بسته ویژه آغاز سال ۱۴۰۵» کرده است.
تمامی مشترکان همراه اول (اعم از دائمیها، اعتباریها و انارستانیها) میتوانند از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ با شرکت در این پویش، از بسته رایگان ویژه آغاز سال ۱۴۰۵ بهرهمند شوند.
برای این پویش ۶ بسته متنوع در نظر گرفته شده است که با شمارهگیری کد دستوری «ستاره ۱۴۰۵ مربع» توسط متقاضیان یا مراجعه به بخش طرحهای تشویقی اپلیکیشن «همراه من»، به صورت تصادفی به آنان تعلق میگیرد.
چهار بسته به شکل «اعتبار داخل شبکه» به ارزش ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که پس از درخواست مشترکان به صورت تصادفی یکی از آنها تخصیص مییابد.
همچنین بستههای ۲ روزه «اینترنت نامحدود» و «مکالمه نامحدود» نیز برای این پویش در نظر گرفته شده که در این چرخه تخصیص حضور دارند.
گفتنی است، همراه اول به پاس فعالسازی، بسته یک هفتهای «اینترنت ۱۰ گیگابایتی» نیز برای مشترکان خاموش در نظر گرفته شده که در فاصله زمانی اجرای این پویش، میتوانند با فعال کردن سیمکارت خود از آن بهرهمند شوند.
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