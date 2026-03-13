علم الهدی: عاقبت جنگ در صورت مقاومت ما قطعا پیروزی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی- عبادی این هفته نماز جمعه مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: از این مجاهدات ارزشمندی که شما در این راهپیمایی نفرت از دشمنان خدا یعنی روز قدس انجام دادید، کمال تشکر را دارم، امیدوارم خداوند متعال این قدم‌های شما را بر صراط نلرزاند. همچنین از شما مردم بابت مجاهداتی که در این روزها و شب‌ها به منصه ظهور گذاشتید، تشکر و قدردانی می‌کنم؛ در تاریخ اسلام این مقدار ایستادن و مقاومت اسلامی در حمایت از خط دین و انقلاب کم سابقه بوده است.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه مقاومت مردم در هوای سرد و گرم و در عرصه های تجمع دنیا را مات و مبهوت کرده است، افزود: این رفتار مردم که با وجود بمب‌های دشمن، غیرت و شهامت از خود در جنگ نشان می‌دهند، باعث خشنودی قلب امام زمان (عج)است که مردمی تا این اندازه در این خط ایستادند.

وی ادامه داد: بابت مشکلاتی که برای بعضی از خانواده‌ها پیش می‌آید و عزیزانشان در این روزها به شهادت می‌رسند نیز متأسفیم. امروز روز شهید و سالروز تأسیس بنیاد شهید به دستور امام خمینی (ره) در بحبوحه دفاع مقدس است که امروز نیز با وجود گذشت چهل سال همان وضعیت به شکل شدیدتری وجود دارد و شهدایی به مخضر اسلام‌ تقدیم‌ می‌شود؛ در مقام مجاهدت، فداکاری و ضربات جانکاهی که دشمن به پیکر این مردم ایستاده وارد می‌کنند، امیدواریم خداوند متعال به بازماندگان این شهدای عزیز صبر و اجر کامل عنایت فرماید.

علم الهدی با طرح این پرسش که این مبارزه و جنگ با چه کسی است، تاکید کرد: این جنگ ما با دو جریان است که دارای دو خصوصیت می‌باشد، نخست درنده است، امروز نابکارتربن، شیطان‌ترین، خطرناک‌ترین و سرسخت‌ترین جانور روی زمین آمریکا و اسرائیل است. خاصیت دوم او، دشمنی با خدا و بندگان خداست، به حدی که در خط براندازی اسلام در دنیا برخواسته و اسلام را مانع جهان خواری خود می‌داند لذا ما به عنوان متدین و مسلمان باید با این دشمن مبارزه کنیم.

امام جمعه مشهد پرسش دوم را در خصوص عاقبت جنگ‌ مطرح کرد و پاسخ داد: ببینید عزیزان یک وقتی هست ما می‌خواهیم از خودمان حرف بزنیم و از امکانات و تجهیزات خود بگوییم که این قابل اتکا نیست؛ پس ما بایستی به سراغ قرآن برویم و ببینیم نهایت این مقاومت مردمی ما چه خواهد شد؛ ذات مقدس خداوند متعال در سوره اسرا در مورد سرنوشت اسرائیل می‌گوید؛ از اولی که شما آمدید جنایت کردید، افرادی برای نابودی شما دوبار آمدند و در آیه هفت سوره اسرا خداوند می‌فرماید «وعده دیگری که برسد در آن اول صورت شما سیاه می‌شود...»؛ یعنی بی آبرو می‌شوید، دنیا به نکبت و ذلت شما پی می‌برد و بشر از شما متنفر می‌شود.

وی بیان کرد: امروز اسرائیل دچار همین حالت شده است به نحوی که در کره زمین هیچ انسان آزاده‌ای نیست که از او به عنوان کودک‌کش و بی‌رحم بدش نیاید؛ همه دنیا روز قدس شده و از او اظهار تنفر و انزجار می‌کنند؛ در ادامه آیه فوق خداوند متعال می‌فرماید «و آنهایی که چندی پیش وارد مسجد شدند و فلسطین را فتح کردند، دوباره به شما مسلط می‌شوند و آن را از شما می‌گیرند، هم شکست می‌خورید و هم هلاک می‌شوید»؛ اولین کسانی که اول وارد مسجدالاقصی شدند، لشکر اسلام بود که اسرائیل با تمام جنایتش هنوز نتوانسته این مسجد را از بین برد، و خداوند تاکید می‌کند که این برتری جویی که شما به دست آوردید را نابود می‌کنند.

علم الهدی اضافه کرد: این حرف قرآن است و دیگر تحلیل سیاسی شخصی نیست لذا باید در مقابل این دشمن بایستیم و ایستادگی کنیم؛ ما بعد از شهادت رهبر عظیم شأن خود، رهبری می‌خواستیم که پای این مسأله بایستند و این امر را محقق کنند لذا خبرگان به دنبال چنین رهبری بودند. خود مقام معظم رهبری در یکی از ملاقاتی که با خبرگان رهبری داشتند، در خصوص انتخاب رهبری تاکید داشتند که باید غیر از تمام خصوصیات فقاهت، عدالت و اجتهاد به طور کامل جهت‌گیری انقلابی نظام را حفظ کند و از هرگونه تحریف و انحراف دور بسازد.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه الحمدالله حوزه‌های علمیه ما بعد از انقلاب اسلامی مالامال از مجتهدین بصیر است، گفت: اما ما کسی را می‌خواستیم که براساس ریل‌گذاری امام خامنه‌ای مردم را به سمت ظهور حرکت بدهد لذا آن کسی که در کنار رهبر پرورش پیدا کرده است و از نزدیک تمام سیاست، اندیشه‌ها و حرکات دقیق ۳۶ سال مدیریت مقام معظم رهبری شهید را مشاهده و درک کرده است، انتخاب شد، در این انتخاب هیچ انگیزه دیگری وجود نداشته است، نکته دوم اینکه انتخاب رهبر با تلفن و یا وبینار نبود بلکه با حضور دو سوم اعضای مجلس خبرگان به صورت حضوری و رسمی برگزار شده است. افرادی مانند بنده نیز که حضور نداشتیم، نشر خود را به صورت کتبی اعلام کرده بودیم.