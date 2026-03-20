به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید اظهار کرد: یاد خاطره ایشان هیچگاه از قلب مردم نمی‌رود و از تاریخ محو نمی‌شود.

وی با اشاره به موفقیت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دشمن در نقاط مختلف بیان کرد: آمریکا و صهیونیست‌ها دنبال جنگی مخرب کوتاه و نتیجه بخش بودند که به هدف خود نرسیدند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به شهادت رهبر فرزانه انقلاب و برخی فرماندهان ارشد کشور تصریح کرد: دشمنان با ترور شخصیت‌های نظامی و سیاسی دنبال ایجاد بحران بودند ولی این توطئه نیز با راهبری رهبر فرزانه انقلاب خنثی سازی شده است.

راهبردهای دشمن

وی با اشاره به هدف قرار دادن برخی مراکز درمانی و پشتیبانی نظامی و همچنین حمله به تاسیسات نفتی توسط دشمنان، افزود: آمریکا و صهیونیست‌ها تلاش کردند با تبلیغات رسانه‌ای میدان را از حضور مردم خالی کنند، اما موفق نشدند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه راهبرد اصلی دشمنان برای تسلیم دولت های آزاده شامل تهدید، تخریب و تضعیف است اضافه کرد: از دیگر برنامه‌های آنها برای دستیابی به هدف می‌توان به تبلیغات رسانه‌ای و تحریم‌های اقتصادی و تهاجم نظامی اشاره کرد.

وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه گفت: رمز پیروزی در جبهه نظامی مقاومت است و در جبهه اجتماعی حضور در میدان و در جبهه اقتصادی مدیریت لازمه پیروزی است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر افزود: در شرایطی که دشمن دنبال خالی شدن میادین و خیابان‌ها بود، مردم اعم از زنان و مردان و فرزندان با حضور در میدان‌ها پیشگام شدند و مجدد ضربه‌ای سهمگین به دشمنان وارد شد.

شکست‌های دشمن در میادین مختلف

وی گفت: دشمنان از سال‌ها قبل با تفکر تسخیر خاورمیانه پایگاه‌های متعدد در منطقه ایجاد کردند که با عنایت خدا همه پایگاه‌ها در تیررس هدف بود و حالا با تهدید ناو هواپیمابر آن هم با پهبادها مورد هدف قرار گرفت.

آیت‌الله صفایی بوشهری به شکست‌های دشمن در میادین مختلف اشاره کرد و افزود: دشمنان در موضوع تنگه هرمز هم دست به دامن کشورهای دیگر شد که این هم سند دیگری از شکست آمریکا بود.

وی خاطرنشان کرد: در این نبرد بیش از ۱۵۰ پهباد آنها شکار شد و اخیرا هم هواپیمای اف ۳۵ شکار شد و به آنها هشدار می‌دهیم دست و پای شما را قطع خواهیم کرد.

امام جمعه بوشهر تاکید کرد: به آمریکا و متحدانش هشدار می‌دهیم همانطور که پایگاه‌های آمریکایی با خاک یکسان شد پایگاه‌های انگلیس نیز از دسترس موشک‌های ایرانی در امان نخواهد بود.