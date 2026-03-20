ایران در مقابله با اف ۳۵ آمریکا فناوری مؤثر دفاعی دارد

به گزارش خبرنگار مهر،آیتالله محمد باقر محمدی لائینی در خطبههای نماز جمعه ضمن اعلام دستاوردهای دفاعی ایران، بر آمادگی ملت برای دفاع از کشور و آزادی قدس، اهمیت حضور مردمی در مقابله با دشمن و حفظ ارزشهای دینی و ملی تأکید کرد.
آیتالله محمدی لائینی بیان کرد: نیروهای مسلح ایران به فناوری شکار هواپیمای جنگی راهبردی اف‑۳۵ دست یافتهاند و این مسئله به این معنا نیست که یک اف‑۳۵ بهطور اتفاقی مورد اصابت موشک قرار گرفته باشد بلکه فناوری پدافند ایران قادر است هواپیماهای نسل پنج فوق مدرن دشمن را شکار کند و از این پس جرات ورود به فضای سرزمین ایران را نخواهند داشت.
او افزود: رزمندگان ما با ذکر یا علی و یاد علی (ع) میجنگند و پدافند و شکار اف‑۳۵ به یاری همین ذکر انجام شده است.
آیتالله محمدی لائینی تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد وطنفروش داخلی با ارسال عکس و اطلاعات به دشمن، به آنها کمک میکنند. ملت باید حواسشان جمع باشد و موارد مشکوک را به صورت یک جامعه اطلاعاتی ۹۰ میلیونی گزارش دهند
وی ادامه داد: ملت ایران آمادهاند در مسیر آزادی قدس و فلسطین گام بردارند. ثبتنام برای اعزام به این منظور انجام خواهد شد و مردم خواهند دید که تمام ملت برای آزادسازی قدس شریف آمادهاند
یاد و احترام به شهدا و درسهای تاریخی
آیتالله محمدی لائینی اظهار داشت: خانواده شهدا باید شکر کنند که وجودشان در مسیر یاری دین صرف شده و به شهادت رسیدهاند و ملت ایران این قابلیت و لیاقت را نشان داده است.
وی به روز ملی شدن صنعت نفت اشاره کرد و گفت: این اقدام تاریخی با یک کودتای ناجوانمردانه از پا درآمد و دوباره به غارتگری قدرتهای استکباری بازگشته است. کسانی که در رأس دولت بودند به آمریکا اعتماد کردند و نتیجه آن بازگشت کشور به ظلم و ستم ۲۵ ساله شد.
آیتالله محمدی لائینی افزود: دوم فروردین روز جهانی آب و سوم فروردین روز جهانی هواشناسی است و آب و هواشناسی نقش مهمی در زندگی و به ویژه کشاورزی دارد. کمبودها و معضلات آب به سیاستگذاریها و مدیریت اصولی برمیگردد و نه به خداوند. البته باید از تلاشگران این حوزه تقدیر کرد.
امام جمعه ساری تأکید کرد: انسان باید جای خود را برای یاری دین خدا حفظ کند و آن را به دیگران واگذار نکند. اگر بناست وجود ما صرف یاری دین شود، باید در جای خود باشیم. خداوند جای کسی را به غیر از انسان قرار نمیدهد بلکه جایگاه هر فرد در مسیر دین حفظ میشود.
حضور مردمی، پاسخ به دشمن و انتقام از متجاوزان
آیتالله محمدی لائینی گفت: ایران حملات به زیرساختهای نفت و گاز را بیپاسخ نگذاشته و پاسخ قاطعی داده است. تهدید کردهایم که اگر بار دیگر تعرض شود، زیرساختهای انرژی کشورهای منطقه نابود خواهد شد.
وی ادامه داد: حضور مردم در تجمعات و راهپیماییها در ۲۰ شب گذشته دشمن را زمینگیر کرده، ناامید کرده و حجت را بر همه تمام کرده است. رزمندگان با این حضور دلگرمتر و قوت بازو یافتهاند و از این پس دشمن توقف و تنفس در جنگ نخواهد داشت.
آیتالله محمدی لائینی افزود: شهدای اخیر از جمله دکتر علی لاریجانی و فرزند ایشان، وزیر اطلاعات و دیگر شهدا، گرچه شهیدان زیادی دادهایم اما این حوادث موجب پیروزیهای مهم و دستاوردهای شایان در جبهه مقاومت شده است.
وی تأکید کرد: قطعاً هر خونی خون بهایی دارد و دشمنان باید غرامت خون شهدا را بپردازند. جمهوری اسلامی ایران این انتقام و خسارتها را چه از مجاری حقوقی و چه با ابزارهای دیگر دریافت خواهد کرد.
امام جمعه ساری در پایان گفت: امسال با وجود شهادتها و مصیبتها، ملت ایران در مسیر مقاومت و پیروزی قرار دارد و پرچم شهیدان به دست وارثان آنان پایدار خواهد بود.
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