۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

مردم ایران کنار نیروهای مسلح ایستاده‌اند؛ اقتدار ایران فزونی یافت

دامغان- امام جمعه موقت دامغان با بیان اینکه مردم ایران کنار نیروهای مسلح ایستاده‌اند، گفت: ایستادگی و ایمان سبب شده تا اقتدار ایران اسلامی فزونی یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی جیرانی در خطبه‌های آخرین نماز جمعه سال ۱۴۰۴ به میزبانی مصلای امام خمینی (ره) این شهر ضمن تجلیل از مردم غیور و انقلابی در کنار نیروهای مسلح اظهار داشت: ملت رشید و آگاه ایران اسلامی؛ بیدارتر از گذشته در صحنه‌ها حضور دارند و دشمنان از وجود و حضور ملت ایران ترس و وحشت دارند.

وی افزود: با وجود به شهادت رساندن رهبر شهید فرماندهان عالی رتبه نظامی، هیچ توقفی در جنگ با دشمنان صورت نگرفت و ملت و نیروهای مسلح ایران مقاومت‌تر از گذشته در جنگ با دشمنان بر آمده است.

امام جمعه موقت دامغان با بیان اینکه اقتدار نیروهای مسلح و سربازان گمنام امام زمان (عج) افزایش یافته گفت: امنیت، عزت و اقتدار جهانی جمهوری اسلامی ایران به دست نیروهای مسلح به وجود آمده است.

جیرانی ضمن اشاره به ضرورت احتیاط در شرایط جنگی افزود: برخی مسئولان در این شرایط جنگی مصاحبه نکنند و با مصاحبه های خودشان زمینه گرا به دشمنان را فراهم نکنند.

