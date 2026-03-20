به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی جیرانی در خطبه‌های آخرین نماز جمعه سال ۱۴۰۴ به میزبانی مصلای امام خمینی (ره) این شهر ضمن تجلیل از مردم غیور و انقلابی در کنار نیروهای مسلح اظهار داشت: ملت رشید و آگاه ایران اسلامی؛ بیدارتر از گذشته در صحنه‌ها حضور دارند و دشمنان از وجود و حضور ملت ایران ترس و وحشت دارند.

وی افزود: با وجود به شهادت رساندن رهبر شهید فرماندهان عالی رتبه نظامی، هیچ توقفی در جنگ با دشمنان صورت نگرفت و ملت و نیروهای مسلح ایران مقاومت‌تر از گذشته در جنگ با دشمنان بر آمده است.

امام جمعه موقت دامغان با بیان اینکه اقتدار نیروهای مسلح و سربازان گمنام امام زمان (عج) افزایش یافته گفت: امنیت، عزت و اقتدار جهانی جمهوری اسلامی ایران به دست نیروهای مسلح به وجود آمده است.

جیرانی ضمن اشاره به ضرورت احتیاط در شرایط جنگی افزود: برخی مسئولان در این شرایط جنگی مصاحبه نکنند و با مصاحبه های خودشان زمینه گرا به دشمنان را فراهم نکنند.