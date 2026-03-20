پیام تسلیت نیروی زمینی سپاه درپی شهادت سردار نائینی 

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی زمینی سپاه درپی شهادت سردار نائینی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

سردار علی محمد نائینی پس از سال‌ها جهاد مومنانه و مستمر علیه پلیدترین مظاهر و نمادهای فساد و جنایت و استکبار، به آرزوی دیرینه‌اش نائل آمد.

بدون تردید، خدمات و تلاش‌های مجاهدانه سردار نائینی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه در تاریخ پر افتخار سپاه پاسداران در حوزه جنگ نرم و رسانه ثبت و ماندگار خواهد بود.

تبیین توانمندی های رزمی و دفاعی در مقابل دشمنان کور دل و نیز تبیین انبوه خدمت رسانی های بهداشتی درمانی و محرومیت زدایی سپاه پاسداران به آحاد مردم به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته کشورمان، بخشی از خدمات ماندگار سردار نائینی در حوزه رسانه بود.

سردار شهید نائینی به صورت بسیار هوشمندانه با همفکری و بکارگیری کارشناسان حوزه رسانه نقش مهمی در افشا و برملا کردن چهره ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم خبیث صهیونی در قالب ارائه تصاویر،اطلاعیه ها،بیانیه ها،مستندها به آزادی خواهان و استقلال طلبان جهان ایفا نمود.

سردار نائینی در طول جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان علیه ملت مظلوم و مقتدر کشورمان به خوبی شکست ها و ناکامی های دشمنان را به دنیا مخابره کرد تا بار دیگر روایت های جعلی و هیمنه ی پوشالی آمریکایی ها که از طریق غول های رسانه ای و تبلیغاتی خود برای چپاول کشورهای استقلال طلب از آن بهره می بردند در هم شکسته شود.

اطلاع رسانی ضربات مهلک جمهوری اسلامی به توانمندی های آمریکای جنایتکار و رژیم خبیث صهیونی از جمله حمله به ناو ها، جنگنده f 35 ، انهدام رادار ها و پایگاه های آنان از دیگر برگهای دفتر قطور خدمات ماندگار سردار نائینی به افکار عمومی دنیا بود به گونه ای که این شکست ها منجر به آبرو ریزی این دشمنان در جهان شد.

جنایت ددمنشانه جبهه صهیونیستی- آمریکایی در به شهادت رساندن این مجاهد نستوه بیانگر استیصال و شکست سنگین آنان در میدان و نشان دهنده تاثیر دقیق و عمیق اطلاع رسانی سپاه بر روند تحولات جنگ تحمیلی است.



تدابیر راهگشای ایشان را در حوزه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی توانمندی ها و خدمات رسانی سپاه و نیز تبیین شکست ها ، ناکامی ها و افشای ابعاد توحش و ددمنشی جنایتکاران آمریکایی- صهیونیستی، به فضل الهی با صلابت و اقتدار ادامه خواهد داد.