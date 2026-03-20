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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

امام جمعه شاهرود: دشمن تحقیر شد؛ مردم ایران پشتیبان نظام هستند

امام جمعه شاهرود: دشمن تحقیر شد؛ مردم ایران پشتیبان نظام هستند

شاهرود- امام جمعه شاهرود با اشاره به شکست نقشه‌های دشمن برای تغییر نظام و تجزیه ایران، گفت: اقتدار ملت و عملکرد نیروهای مسلح، دشمن را تحقیر کرد و مردم تا پیروزی نهایی در میدان مقاومت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود در مدرسه قلعه ضمن گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای جنگ رمضان از مردم برای حضور در صحنه های ایستادگی و مقاومت قدردانی کرد.

وی ایستادگی در صحنه های مقاومت را سلاح مردم در برابر دشمن دانست و افزود: تغییر نظام، ایجاد جریان جدید در منطقه و تجزیه ایران را دنبال می‌کردند که محقق نشده و نخواهند شد.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه اقتدار ملت ایران و عملکرد نیروهای مسلح دشمن را شکست داده است، گفت: نقشه شکست خورده دشمن، تغییر رژیم و تجزیه کشورمان بود.

امینی با بیان اینکه تحولاتی که در منطقه و به خصوص تنگه هرمز رخ داده دست بالا را به ایران اسلامی داده است، تاکید کرد: ایران توانسته دشمن را تحقیر کند.

وی با بیان اینکه تغییر نظام، ایجاد جریان جدید در منطقه و تجزیه ایران را دنبال می‌کردند که محقق نشده و نخواهند شد، گفت: مردم ایران پشتیبان نظام اسلامی ایران هستند.

امام جمعه شاهرود همچنین به اقتدار نیروهای مسلح ایران اسلامی اشاره کرد و افزود: علیرغم همه تهدیدات و محدودیت ها وشرایط کنونی، سقوط پهپادها، جنگنده‌ها و تجهیزات پیشرفته نظامی هرکدام یک شکست سنگین برای دشمن است.

امینی حضور مردم در خیابان ها را مقابله با نقشه تجزیه طلبان و معاندان دانست و تاکید کرد: مردم ما تا پیروزی، میدان را ترک نخواهند کرد.

کد مطلب 6779844

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