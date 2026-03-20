امیری: سال ۱۴۰۵ فرصتی برای امید، بازسازی و تلاش جمعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵ تاکید کرد: در سال پیش رو با همدلی سیر توسعه استان با قدرت بیشتری دنبال شود.
متن پیام استاندار فارس به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مردم شریف و بزرگوار استان فارس
رویش دوباره زمین و طراوت بهار، همواره نشانهای از امید به آینده و نو شدن دلهاست.
امسال تقارن این روزها و عید باستانی نوروز با عید فطر، عید بندگی و پاکی، جلوهای زیبا از رحمت الهی و نویدبخش برکت و خیر برای مردم عزیزمان خواهد بود.
در این لحظات آغازین سال نو، با نهایت احترام و قدردانی، یاد و خاطره شهدای والامقام به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی میداریم؛ مردان و زنانی که عزت و تمامیت سرزمینی امروز ما مرهون ایثار و خون پاک آنان است.
در این رستاخیزِ طبیعت با خانوادههای این عزیزان صمیمانه همدردی میکنیم و از خداوند متعال برای آنان صبر و آرامش مسئلت دارم.
لازم میدانم از رشادتها و تلاشهای شبانهروزی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دستگاههای انتظامی، امدادی و همه خدمتگزارانی که در سختترین شرایط برای حفظ آرامش و امنیت مردم تلاش کردهاند صمیمانه قدردانی کنم.
فداکاری و مسئولیتپذیری این عزیزان، مایه افتخار و پشتوانهای برای آرامش جامعه است.
بیتردید در ماهها و روزهای گذشته، ملت ایران شرایطی دشوار را تجربه کرده است؛ اما تجربه نشان داده است که ایرانیان و مردم شریف این استان، در سختترین شرایط نیز با آرامش، تدبیر و همبستگی از آزمونهای دشوار سربلند بیرون آمدهاند.
امروز بیش از هر زمان دیگر به انسجام ملی، همدلی و وحدت نیاز داریم؛ وحدتی که همواره بزرگترین سرمایه ما در برابر دشمنان و سختیها بوده است.
از صبر، بردباری و مشارکت ارزشمند مردم استان در این روزهای دشوار و پشتیبانی از نیروهای مسلح صمیمانه سپاسگزارم. همراهی شما، مسئولان و خدمتگزاران را در مسیر خدمت دلگرمتر میکند و امید را در دل جامعه زنده نگه میدارد.
با وجود همه چالشها، سال گذشته برای استان ما سال تلاش و دستاوردهای بزرگ بود. در بخشهای مختلف گامهای مهمی برداشته شد و مسیر توسعه با همت مردم و تلاش مدیران ادامه یافت.
انشاءالله در سال پیش رو نیز با همدلی و عبور از شرایط موجود، این مسیر با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد و شاهد پیشرفت، آبادانی و بهبود شرایط زندگی مردم خواهیم بود.
سال نو فرصتی دوباره برای امید، بازسازی و تلاش جمعی است؛ فرصتی برای آنکه با نگاه به آیندهای روشن، دست در دست یکدیگر برای پیشرفت استان و سربلندی ایران عزیزمان گام برداریم.
امیدوارم سال پیش رو، سالی سرشار از خیر، برکت، امنیت و پیشرفت برای استان فارس و همه شما عزیزان باشد.
نظر شما