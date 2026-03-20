آیت الله دژکام: مطالبه خون شهدا وظیفه دینی و ملی ماست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌ های نماز جمعه این هفته شیراز با تأکید بر ایام پایانی ماه مبارک رمضان و تقارن آن با عید نوروز و عید فطر، بر اهمیت تقوا، پرهیزکاری، مطالبه خون شهدای مظلوم و حفظ اقتدار ملی تأکید کرد و مردم را به صبر و مقاومت در مسیر تحقق عدالت فراخواند.

وی با استناد به قرآن کریم و پیام رهبر معظم انقلاب، حق ملت ایران را برای مطالبه خون شهدای مظلوم و قصاص مظلومان یادآور شد و گفت: هر کس مظلوم کشته شود، خداوند برای صاحب خون حقی قرار داده است که قصاص کند و این خون‌ها هدر نخواهد شد.

امام جمعه شیراز با اشاره به شهادت کودکان، زنان، فرماندهان و سرداران کشور، از جمله شهیدان موسوی، پاکپور و لاریجانی، تأکید کرد: مطالبه خون شهدا صرفاً غرامت مالی نیست بلکه وظیفه‌ای الهی و ملی برای پاسخگویی به جبهه استکبار است.

دفاع از خون شهدای مظلوم ادامه مسیر خونخواهی امام حسین(ع) است

آیت‌الله دژکام قیام ملت ایران در دفاع از خون شهدای مظلوم را ادامه مسیر خونخواهی امام حسین(ع) دانست و افزود: ملت ایران با حضور در خیابان‌ها و میادین، فریاد انتقام عدالتخواهانه سر می‌دهد و این حرکت عظیم ملی تا زمانی که با سران استکبار تسویه حساب نشود ادامه خواهد داشت.

وی مردم را به زیارت حضرت حسین(ع) و دعا برای ظهور امام زمان(عج) در مناسبت‌های مذهبی مانند عید فطر و نوروز فراخواند و بر اهمیت یادآوری این حق در مناسبت‌های دینی تأکید کرد.

حفظ اقتدار ملی و همدردی با خانواده‌های مصیبت‌دیده

نماینده ولی فقیه در فارس در خطبه های دوم نماز جمعه شیراز به تقارن عید نوروز و عید فطر اشاره کرد و ضمن تبریک به ملت ایران، از مردم خواست از اظهار شادی در مقابل مصیبت‌زدگان پرهیز کنند و حضور مستمر در خیابان‌ها و میادین را به احترام شهدا و حفظ امنیت ملی ادامه دهند.

وی ادامه داد: ملت ایران در این ایام، با حفظ اقتدار ملی و همدردی با خانواده‌های مصیبت‌دیده، توانایی مدیریت کشور در غیاب رهبر را به نمایش گذاشته است.

دشمن به توانمندی رزمندگان ایران اعتراف کرده است

امام جمعه شیراز در ادامه داد دستاوردهای دفاعی کشور را یادآور شد و افزود: دشمن امروز به توانمندی رزمندگان ایران اعتراف می‌کند؛ از ساقط کردن هواپیمای دشمن تا مقابله با تانکرهای سوخت آمریکا و فعالیت‌های دفاعی دیگر.

آیت الله دژکام گفت: این اقتدار باید با پیگیری مطالبه خون شهدای مظلوم و حفظ امنیت ملی همراه باشد و یادآور شد که ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و همواره خواهان عدالت و پاسخگویی دشمنان است.

نماینده ولی فقیه در فارس در پایان مردم را به صبر، مقاومت و آماده‌سازی برای ظهور امام زمان(عج) فراخواند و تصریح کرد: مطالبه خون شهدا و تقویت اقتدار ملی، وظیفه دینی و ملی همه است.