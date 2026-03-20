خبرگزاری مهر، گروه استانها: در شرایطی که تحولات منطقهای و بینالمللی با سرعتی فزاینده در حال شکلگیری است و جبهههای مختلفی از فشار و جنگ علیه کشور طراحی و دنبال میشود، اهمیت نقش مردم در حفظ ثبات، امنیت و اقتدار ملی بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است.
تجربههای تاریخی و رخدادهای اخیر بهروشنی نشان میدهد هرگاه ملت ایران با بصیرت، آگاهی و انسجام در صحنه حاضر شدهاند، پیچیدهترین نقشهها و توطئههای دشمنان داخلی و خارجی با شکست مواجه شده و امنیت کشور تثبیت شده است.
این حضور آگاهانه و مسئولانه، نهتنها یک کنش اجتماعی، بلکه جلوهای از عمق باورها، اعتماد ملی و پیوند ناگسستنی مردم با آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی به شمار میرود.
در چنین فضایی، دشمنان با بهرهگیری از ابزارهای مختلف رسانهای، روانی و میدانی تلاش دارند با ایجاد شکاف، تضعیف سرمایه اجتماعی و دامنزدن به ناآرامیها، پیوند میان مردم و نظام را هدف قرار دهند؛ اما واقعیت میدانی حکایت از آن دارد که هوشیاری و بصیرت عمومی، این سناریوها را یکی پس از دیگری خنثی کرده است.
حضور پررنگ مردم در بزنگاههای حساس، پیامی روشن از اقتدار، همبستگی و ایستادگی ملت ایران به جهان مخابره کرده و نشان داده است که این ملت در برابر هرگونه تهدید و توطئه، یکپارچه و استوار ایستاده است.
در همین راستا، حجتالاسلام والمسلمین مجید گشول درهسیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر جایگاه تعیینکننده مردم در معادلات امنیتی و اجتماعی کشور، حضور گسترده و همدلانه آنان را مهمترین عامل شکست دشمنان و خنثیسازی دسیسهها عنوان میکند.
حضور تعیینکننده مردم، سد راه توطئههای داخلی و خارجی است
حجت الاسلام والمسلمین مجید گشول درهسیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت اتحاد و همدلی مردم در شرایط حساس کنونی، حضور گسترده آنان در صحنه را عامل اصلی شکست دشمنان و خنثیسازی توطئههای داخلی و خارجی دانست و با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شورش داخلی، از هوشیاری و بصیرت مردم به عنوان مهمترین پایگاه نظام یاد کرد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور با تهدیدات و دسیسههای بیگانگان و دشمنان قسمخورده روبرو است، حضور فعال و همدلانه مردم در صحنههای مختلف اهمیت بسزایی داشته و نقش تعیینکنندهای در حفظ امنیت و اقتدار ملی دارد.
امام جمعه اقلید دشمنان را بیشرم، قانونشکن و حد نشناس توصیف کرد و گفت: یکی از برنامههای اصلی دشمنان، ایجاد شورشهای داخلی و تضعیف پایگاه مردمی نظام است.
مردم پایگاه مهم نظام و عامل اصلی امنیت کشور هستند
حجتالاسلام گشول درهسیبی با یادآوری حوادث اخیر در هجدهم و نوزدهم دی ماه، که تلاش نافرجامی برای کودتا و ایجاد آشوب و بلوا بوده است، بیان کرد: دشمن در جامعه نفوذی دارد و نیروهایی را به کار گرفته است. آنها در هجدهم و نوزدهم دیماه در تلاش بودند تا با ایجاد آشوب و بلوا، نظام را از پایگاه مردمیاش جدا کنند، اما به لطف حضور گسترده مردم، این توطئه با شکست مواجه شد.
وی حضور مردم را پایگاه مهم نظام و عامل اصلی امنیت قلمداد کرد و افزود: هرچه حضور مردم گستردهتر و همدلانه تر باشد، قطعاً ما دشمن را بهتر و قویتر شکست خواهیم داد.
امام جمعه اقلید تأکید کرد: همدلی مردم، باعث ناامیدی دشمن و پیروزی بر توطئههای سنگین داخلی و خارجی خواهد شد. این اتحاد و همبستگی، خار چشم دشمنان است و هرگونه تلاش آنان برای برهم زدن نظم و امنیت کشور را بینتیجه خواهد گذاشت.
حضور مردم در صحنه، صرفاً یک اقدام نمادین نیست
حجتالاسلام گشول درهسیبی گفت: در واقع، حضور مردم در صحنه، صرفاً یک اقدام نمادین نیست، بلکه ریشه در عمق باورها و وفاداری آنان به آرمانهای نظام دارد. این حضور، پیامی روشن به جهانیان است که ملت ایران، در برابر هرگونه تجاوز و تهدیدی، یکپارچه و استوار ایستاده است و اجازه نخواهد داد دشمنان، آرامش و امنیت کشور را خدشهدار کنند.
امام جمعه اقلید بار دیگر اهمیت وحدت و همدلی ملی را در سایه حضور فعال مردم، به عنوان کلید پیروزی و عبور از چالشها را یادآور شد.
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