آیت الله لائینی: ترکیب «میدان و خیابان» رمز ناکامی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر آیتالله محمدباقر محمدی لائینی جمعه شب در اجتماع عیدانه مردم استان، با قدردانی از حضور گسترده مردم در برنامههای ماه مبارک رمضان، این حضور را یکی از ارزشمندترین جلوههای عبادت و بندگی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه مردم در طول این ماه با حضور در مراسمهای عبادی، راهپیماییها و تجمعات شبانه، جلوهای از ایمان، وحدت و بصیرت را به نمایش گذاشتند، اظهار داشت: این حضورهای معنوی، فرهنگی، اجتماعی و حمایتی، آثار و برکات فراوانی به همراه داشته و موجب خشنودی اموات، گذشتگان و ذیحقان مردم شده است.
نماینده ولیفقیه در مازندران افزود: آنچه مردم در ماه رمضان امسال رقم زدند، از نظر معنوی کمنظیر بود و این انسجام و همدلی، دشمنان را مأیوس و ناامید کرده است.
ترکیب زیبای عید فطر و آغاز سال نو
محمدی لائینی با اشاره به تقارن روزهای پایانی سال با عید سعید فطر و آغاز سال نو، این همزمانی را ترکیبی زیبا و مبارک دانست و گفت: تحویل سال در حالی که مردم با زبان روزه در انتظار اقامه نماز عید فطر هستند، جلوهای معنوی و ارزشمند از آغاز سال جدید است.
وی در ادامه با مرور حوادث سال گذشته، خاطرنشان کرد: در سالی که گذشت، کشور شاهد رخدادهای مهمی از جمله دو جنگ و یک فتنه و کودتا بود که هر یک تهدیدی جدی به شمار میرفت، اما با لطف الهی و ایستادگی مردم، دشمنان در تحقق اهداف خود ناکام ماندند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به رویارویی مستقیم دشمنان با ایران، تصریح کرد: قدرتهای بزرگ جهانی در چندین نوبت تلاش کردند با اقدامات نظامی و ایجاد ناامنی، کشور را تحت فشار قرار دهند، اما در هر بار با شکست مواجه شدند.
وی افزود: در جریان این تحولات، حتی حضور نیروهای خارجی در منطقه نیز نتوانست اهداف آنان را محقق کند و در نهایت، این تلاشها بینتیجه ماند.
محمدی لائینی، رمز موفقیت کشور در عبور از این شرایط را «ترکیب میدان و خیابان» دانست و گفت: حضور نیروهای مسلح در میدان و همراهی مردم در صحنههای اجتماعی و سیاسی، ترکیبی کارآمد و اثرگذار ایجاد کرده که نقش تعیینکنندهای در پیروزیها داشته است.
وی با قدردانی از مردم مازندران، آنان را مردمی بصیر، آگاه و مسئولیتشناس توصیف کرد و افزود: مردم در شرایط حساس، بهدرستی به وظایف خود عمل کردهاند و این موضوع شایسته تقدیر است.
خدمترسانی به ۱۳ میلیون نفر با وجود محدودیت زیرساختها
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای برگزارکننده برنامههای ماه رمضان و عید فطر قدردانی کرد و گفت: برنامهریزی و اجرای این مراسمها با نظم و انسجام مطلوبی انجام شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص استان مازندران بهعنوان استانی مسافرپذیر، اظهار داشت: در ایام اخیر و حتی در شرایط جنگی، بیش از ۱۰ میلیون مسافر وارد استان شدند که با احتساب جمعیت بومی، خدماترسانی به جمعیتی بالغ بر ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر انجام گرفت.
محمدی لائینی ادامه داد: این در حالی است که زیرساختهای استان متناسب با جمعیتی حدود سه میلیون نفر طراحی شده و ارائه خدمات در حوزههای بهداشت، درمان، امنیت، تأمین کالا، سوخت و سایر نیازها در چنین شرایطی کار بسیار دشواری است.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت این شرایط افزود: با تلاش شبانهروزی مسئولان، بهویژه استاندار مازندران، اعضای شورای تأمین، فرمانداران و دستگاههای اجرایی و قضایی، هیچگونه کمبود جدی در حوزههای مختلف از جمله ارزاق عمومی، سوخت، نان و خدمات اساسی به وجود نیامد.
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین از بازاریان، اصناف و اقشار مختلف مردم قدردانی کرد و گفت: این قشر نیز در کنار سایر بخشها، نقش مهمی در حفظ ثبات بازار و جلوگیری از نوسانات ایفا کردند.
وی با اشاره به شرایط مشابه در سطح ملی، از تلاشهای دولت در مدیریت همزمان تهدیدات امنیتی و تأمین نیازهای مردم تقدیر کرد.
محمدی لائینی در بخش پایانی سخنان خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه رهبر شهید و سایر شهدای برجسته، بر تداوم راه آنان تأکید کرد و گفت: یاد و نام این عزیزان همواره در ذهن و دل مردم زنده خواهد ماند.
وی در پایان، وحدت و انسجام ملی را سرمایهای بزرگ دانست و ابراز امیدواری کرد که در سایه این همدلی، کشور مسیر پیشرفت و تعالی را با قدرت ادامه دهد.
نظر شما