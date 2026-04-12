ترافیک در جاده چالوس سنگین است

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مازندران اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس به‌ویژه در محدوده‌های ماسال، میانک و مجلار سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در برخی مقاطع محور هراز نیز ترافیک به‌صورت نیمه‌سنگین تا سنگین در جریان است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: تردد در محورهای فیروزکوه و کیاسر عادی و روان بوده و مشکلی در این مسیرها وجود ندارد.

صادقی با اشاره به شرایط جوی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی خاصی در محورهای استان مشاهده نمی‌شود.