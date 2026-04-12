  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

ترافیک در جاده چالوس سنگین است

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک سنگین در محور چالوس خبر داد و گفت: تردد در محورهای فیروزکوه و کیاسر روان است.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مازندران اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس به‌ویژه در محدوده‌های ماسال، میانک و مجلار سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در برخی مقاطع محور هراز نیز ترافیک به‌صورت نیمه‌سنگین تا سنگین در جریان است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: تردد در محورهای فیروزکوه و کیاسر عادی و روان بوده و مشکلی در این مسیرها وجود ندارد.

صادقی با اشاره به شرایط جوی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی خاصی در محورهای استان مشاهده نمی‌شود.

کد مطلب 6799186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها