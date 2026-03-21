به گزارش خبرنگار مهر،جنگ رژیم متخاصم صهیونیستی- آمریکایی با ایران باعث تعویق ادامه رقابت های لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ شد تا حالا امکان صدور شرایط اضطراری و در پی آن اجرای قوانین فیفا مطرح شود.

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای بررسی پیشنهادهای مطرح شده برای انتقال قرضی بازیکنان خارجی این تیم در فاصله سه ماه مانده به شروع جام جهانی ۲۰۲۶ در حال رایزنی با تیم حقوقی باشگاه است تا سرخ ها کمترین ضرر مالی را در این زمینه کنند.

در صورتیکه سازمان لیگ اقدام به اعلام رسمی تعلیق بازی های فصل جاری کند به طور اتوماتیک بازیکنان خارجی می توانند از بند «ضروری» در قراردادهای خود استفاده کنند. در غیر اینصورت باید منتظر تصمیم باشگاه خود قرار بگیرند تا امکان جابجایی پیدا کنند.

حدادی قرار است تا پایان هفته جاری در این خصوص تصمیم گیری کرده و با تایید هیئت مدیره اقدام اجرایی انجام دهد.

گفتنی است اوستون ارونوف، مارکو باکیچ، ایگور سرگیف و دنیل گرا بازیکنان خارجی فصل جاری پرسپولیس هستند که حالا دنبال جدایی کوتاه مدت از جمع سرخپوشان پایتخت است.