بروجردی: حمله به دیمونا صفحه جدیدی در تغییر موازنه قدرت ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به عملیات‌های جمهوری اسلامی ایران، گفت: هوافضای سپاه اقدامات بسیار هوشمندانه‌ای انجام داده و چشم دشمن را کور کرده است بدین شکل که رادارهای آنها در منطقه به خصوص در پایگاه قطر را هدف قرار دادند؛ رادار پایگاه قطر دید ۵۰۰۰ کیلومتر داشت.

وی ادامه داد: از آن طرف شب گذشته نیز عملیات در دیمونا انجام شد؛ آن‌ها وقتی توان رصد را نداشته باشند، خلع سلاح می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: عملیات جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حمله نابخردانه دشمن به نطنز انجام شد و در جریان آن، دیمونا، عراد، ایلات و تعدادی دیگر از مناطق جنوبی سرزمین‌های اشغالی هدف قرار گرفتند که آن‌ها، کشته و مجروح شدن بیش از ۲۰۰ نفر را اعلام کردند هرچند معمولاً آمار واقعی را سانسور می‌کنند و اجازه انتشار دقیق اطلاعات را نمی‌دهند.

حمله به دیمونا صفحه جدیدی در تغییر موازنه قدرت ایجاد کرد

وی تأکید کرد: از روز گذشته، صفحه جدیدی در تغییر موازنه قدرت و به معنایی پیروزی جمهوری اسلامی ایران در این جنگ تحمیلی ظهور و بروز پیدا کرد.

بروجردی همچنین به انتشار مطالبی از سوی خبرنگاران خارجی اشاره کرد و گفت: اخیرا یک خبرنگار آمریکایی در توییتی بیان کرده بود که در روز بیست‌ویکم عملیات، تحریم نفت روسیه و ایران برداشته شد که این کار، همان عقب‌نشینی‌ است.

وی افزود: همچنین بیان شد که ایران حق عبور ۲ میلیون دلاری از برخی کشتی‌ها می‌گیرد که به هر دلیلی از تنگه هرمز عبور می‌کنند یعنی عملا رژیم جدید حاکمیتی در تنگه هرمز پس از ۴۷ سال در حال اعمال است؛ این نشان دهنده اقتدار و حق جمهوری اسلامی ایران است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به نقش مردم در جمهوری اسلامی ایران گفت: عظمت ملت ایران در این است که نظام جمهوری اسلامی مولود اراده مردم است؛ مردمی که به اصل نظام رأی دادند و قانون اساسی آن را با رأیی نزدیک به ۱۰۰ درصد تصویب کردند و به همین دلیل نسبت به حفظ آن حساسیت ویژه‌ای دارند.

بروجردی تصریح کرد: مردم ایران ده‌ها هزار نفر از بهترین جوانان خود را برای حفظ و ماندگاری این نظام تقدیم کرده‌اند و در بحران‌های تحمیلی اخیر نیز مشاهده کردند که مسئولان عالی نظام یعنی رهبر انقلاب، با وجود تبلیغات گسترده دشمنان مبنی بر حضور در قرارگاه‌ها ویژه، در محل کار خود حضور داشتند و خودشان را با قدمتی بلند فدای این کشور و نظام الهی کردند.

وی افزود: فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هسته‌ای و بسیاری از مسئولان نیز این گونه به شهادت رسیدند. وقتی مردم می‌بینند که این افراد ‌ خودشان را فدای نظام می‌کنند، با حساسیت بیشتری پای نظام می‌ایستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در روزهای اخیر، مردم در نقاط مختلف تهران و ‌کشور حضور گسترده دارد و رسانه ملی نیز با پوشش مستمر تحولات، نقش مهمی در انعکاس این حضور ایفا کرده است. در بسیاری از مناطق کشور، مردم تا ساعات پایانی شب در صحنه حضور دارند.

بروجردی در پایان تأکید کرد: باید شکرگزار چنین ملت بزرگی باشیم؛ ملتی که با این استواری ایستاده و مقاومت می‌کند و بی‌تردید پیروزی نهایی شایسته چنین مردمی است. امیدواریم همان‌گونه که شب گذشته عملیات‌ موفقی انجام شد، در آینده نیز شاهد جشن پیروزی نهایی در این جنگ تحمیلی باشیم.