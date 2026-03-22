شیخ محمد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونیستی به کشورمان این اقدام را نشانه‌ای از ماهیت واقعی سیاست‌های استکباری دانست و گفت: حوادثی از این دست هرچند تلخ و دردناک است، اما خون‌های به ناحق ریخته‌شده همواره به عاملی برای افزایش انسجام و همدلی در میان مسلمانان تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به پیامدهای این‌گونه اقدامات در سطح منطقه ادامه داد: تجربه نشان داده است که هرگونه ظلم و تعدی علیه ملت‌ها، نتیجه‌ای معکوس به همراه دارد و موجب تقویت روحیه اتحاد در میان امت اسلامی می‌شود؛ چرا که این خون‌های مظلومانه، بذر همبستگی را در دل ملت‌ها زنده نگه می‌دارد.

امام جمعه اهل سنت اوز در ادامه با انتقاد از رویکرد قدرت‌های غربی افزود: کشورهایی که همواره با شعار حمایت از ملت‌ها ظاهر می‌شوند، امروز با عملکرد خود چهره واقعی‌شان را آشکار کرده‌اند و مردم بی‌گناه قربانی سیاست‌های دوگانه و وعده‌های دروغین آنان هستند.

شخی زمانی همچنین با اشاره به شرایط مردم غزه گفت: آنچه امروز در جهان شاهد هستیم، نمونه‌ای آشکار از جنایات علیه انسانیت است و کشتار مردم بی‌دفاع، گواهی بر بی‌اساس بودن ادعاهای حقوق بشری قدرت‌های استکباری است.

امام جمعه اهل سنت اوز در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده منطقه تصریح کرد: افزایش آگاهی عمومی و تقویت وحدت میان مسلمانان می‌تواند زمینه‌ساز پایان ظلم و خشونت و تحقق صلح و عدالت در منطقه باشد.