حملات سنگین حزب الله و شنیدن شدن صدای آژیر در اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع صهیونیستی از تداوم حملات حزب الله به اراضی اشغالی خبر دادند.

کانال ۱۲ عبری گزارش داد: دو اسرائیلی در شهرک مسکاف عام، در نزدیکی لبنان، توسط یک موشک ضد تانک به شدت زخمی شدند که حال یکی از آنها بسیار وخیم است.

طبق گزارش‌ها، دو وسیله نقلیه دیگر نیز در شهرک «مسکاف عام» در نزدیکی مرز لبنان، در نتیجه عملیات حزب‌الله، آتش گرفتند.

از سوی دیگر رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که آژیرها در ساحل بیت شن در مرز با لبنان به صدا درآمدند.

همچنین آژیرها در راس الناقوره در شمال اراضی اسرائیلی پس از شلیک موشک از لبنان به صدا درآمدند.

این در حالی است که در بیانیه صادر شده توسط مقاومت اسلامی لبنان آمده است: در دفاع از لبنان و مردم آن، ساعت ۳:۱۰ صبح روز یکشنبه، ۲۲ مارس ۲۰۲۶، مبارزان مقاومت اسلامی تجمع سربازان دشمن اسرائیلی را در مجاورت بازداشتگاه خیام با یک موشک سنگین هدف قرار دادند.

حزب‌الله همچنین اعلام کرد که تجمع سربازان و خودروهای نظامی اسرائیلی را در نزدیکی شهرک طیبه در جنوب لبنان گلوله‌باران کرده است.

این حزب بیان کرد که نظامیان اسرائیلی را در پایگاه تازه تأسیس حمامص در جنوب خیام با رگبار موشک و همچنین نظامیان اسرائیلی را در وادی العصافیر، که آن هم در جنوب خیام است، با رگبار موشک دیگری هدف قرار داده است.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از شلیک موشک، آژیر خطر در شهرک مرغلیوت، در نزدیکی مرز لبنان، به صدا درآمده است.

ارتش اشغالگر نیز در بیانیه‌ای ادعا کرد که لشکر ۳۶ به عملیات زمینی فشرده برای نابودی زیرساخت‌های حزب‌الله در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.