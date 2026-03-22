۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

فعالیت کامل فروشگاه‌ها از فردا؛ ذخایر کالاهای اساسی مکفی است

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بیان اینکه از امروز ۵۰ درصد و از فردا به صورت کامل فروشگاه‌ها فعال خواهند بود، گفت: از قبل درباره ذخایر و موجودی کالاهای اساسی تدابیری اندیشیده شده است.

محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ایام تعطیلات نوروز، تمهیدات لازم برای تأمین کالا اندیشیده شده و هیچ مشکلی در خصوص موجودی و ذخایر کالاها وجود ندارد.

وی افزود: کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ، مرغ منجمد به میزان کافی در تمامی فروشگاه‌ها ذخیره شده تا نیاز ایام نوروز را پوشش دهد، زیرا احتمال تعطیلی کشتارگاه‌ها و واحدهای بسته‌بندی در این تعطیلات وجود دارد.

خراسانی ادامه داد: همچنین در مورد روغن و برنج، تمامی اقلام به طور کامل در دسترس است و هیچ کمبودی احساس نمی‌شود.

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، قیمت‌ کالاها تغییری نداشته و با ثبات کامل ادامه خواهد یافت. هرگونه اعلام افزایش قیمت تنها با مجوز سازمان حمایت صورت خواهد گرفت.

وی درباره نحوه فعالیت فروشگاه‌ها در ایام نوروز نیز گفت: روز اول فروردین فروشگاه‌ها تعطیل بودند. از امروز یکشنبه دوم فروردین ماه ۵۰ درصد از فروشگاه‌ها و از روز دوشنبه سوم فروردین ماه باقی فروشگاه‌ها فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

به گفته خراسانی، برخی فروشگاه‌ها یک روز و برخی دیگر دو روز تعطیلی خواهند داشت.

سمیه رسولی

