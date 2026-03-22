مازندران با میزبانی از ۱۰ میلیون مسافر به «ایران کوچک» تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی پیش از ظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت خدماترسانی در استان اظهار کرد: پس از تحولات اخیر و تشکیل تیم ویژه اقتصادی با حضور نخبگان، اقدامات گستردهای برای مدیریت شرایط و تأمین نیازهای اساسی در مازندران انجام شده است.
وی افزود: با برنامهریزیهای صورتگرفته، تأمین و توزیع اقلام ضروری بهگونهای مدیریت شده که روند خدمترسانی به مردم و مسافران بدون وقفه ادامه داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان ادامه داد: برای پایداری تولید، بهویژه در بخش دام و طیور، تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفت تا زنجیره تأمین دچار اختلال نشود.
وی با بیان اینکه حجم حضور مسافران در استان بیسابقه است، گفت: تاکنون بیش از ۱۰ میلیون مسافر وارد مازندران شدهاند و با احتساب جمعیت بومی، اکنون حدود ۱۴ میلیون نفر در استان حضور دارند که این موضوع فشار قابل توجهی بر زیرساختها وارد کرده است.
تولایی تصریح کرد: در حالی که امکانات استان برای جمعیتی حدود ۳.۵ میلیون نفر پیشبینی شده، ارائه خدماتی مانند تأمین نان، آب، سوخت، دارو و خدمات درمانی برای چند برابر این جمعیت، نیازمند مدیریت ویژه و تلاش مضاعف است.
وی ادامه داد: با این شرایط، مازندران عملاً به یک «ایران کوچک» تبدیل شده و دستگاههای اجرایی بهصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند.
معاون استاندار مازندران با اشاره به برنامههای اقتصادی استان خاطرنشان کرد: با تشکیل تیم اقتصادی و استفاده از ظرفیت نخبگان، اقدامات مؤثری در راستای تقویت تولید، رفع موانع و تحقق سیاستهای کلان اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند و همراهی دستگاهها، بتوان شرایط پایدار در حوزه تأمین کالا و خدمات ایجاد کرد و پاسخگوی نیازهای جمعیت حاضر در استان بود.
نظر شما