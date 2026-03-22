حضور شبانه و پرشور مردم گلستان؛ نمایش اتحاد برای حمایت از مدافعان وطن

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر، شهرهای مختلف استان گلستان شاهد برگزاری تجمعات شبانه و گسترده مردمی است؛ حضوری پرشور که نشان‌دهنده انسجام و همدلی مردم در حمایت از کشور و مدافعان وطن است.

مردم گلستان هر شب از نقاط مختلف شهری، از کوچه‌ها و محله‌ها، خود را به محل‌های تعیین‌شده برای این گردهمایی‌ها می‌رسانند و با حضور یکپارچه، صحنه‌هایی از اتحاد و همبستگی ملی را خلق می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، اعلام کرده‌اند که تا تحقق پیروزی حق، در کنار یکدیگر و در صحنه حضور خواهند داشت و از مدافعان کشور حمایت می‌کنند.

این تجمعات شبانه به نمادی از پیوند عمیق مردم با ارزش‌های ملی و دینی تبدیل شده و جلوه‌ای از آمادگی اجتماعی برای پشتیبانی از کشور در شرایط حساس را به نمایش گذاشته است.