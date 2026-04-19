خدمات جهادی بیمارستان فارابی شایسته تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش در جلسه هیأترئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که در مرکز آموزشی درمانی فارابی برگزار شد، بر اهمیت هماهنگی و همافزایی در سطوح مدیریتی تأکید کرد و اظهار داشت: تحقق اهداف کلان دانشگاه نیازمند انسجام، همدلی و تمرکز بر برنامههای راهبردی در حوزههای آموزشی، پژوهشی و درمانی است.
وی با اشاره به برگزاری دومین جلسه هیأترئیسه در سال جاری افزود: استمرار تعامل سازنده میان مدیران و بخشهای مختلف دانشگاه، زمینهساز پیشبرد مؤثر برنامهها و ارتقای عملکرد مجموعه خواهد بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، حضور مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه را فرصتی ارزشمند برای توسعه فعالیتهای فرهنگی دانست و تصریح کرد: تقویت ارتباطات فرهنگی و معنوی در دانشگاه میتواند نقش مهمی در رشد و تعالی مجموعه ایفا کند.
سروش همچنین از خدمات مسئول پیشین این نهاد قدردانی کرد و برای وی در مسئولیتهای آینده آرزوی موفقیت داشت.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد مرکز آموزشی درمانی فارابی، از تلاشهای مدیران، پزشکان، پرستاران و کارکنان این مجموعه تقدیر کرد و گفت: این مرکز بهعنوان یکی از مراکز پیشرو در حوزه روانپزشکی، با ارائه خدمات تخصصی و شبانهروزی نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای درمانی جامعه ایفا میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه حضور میدانی هیأترئیسه در مراکز تابعه را اقدامی مؤثر دانست و افزود: این بازدیدها به شناسایی دقیقتر چالشها و ظرفیتها کمک کرده و تصمیمگیری برای بهبود کیفیت خدمات را تسهیل میکند.
سروش با اشاره به خدمات ارائهشده در شرایط خاص اخیر خاطرنشان کرد: مرکز آموزشی درمانی فارابی در جریان حوادث اخیر و جنگ رمضان، عملکرد قابلتوجهی داشته و توانسته خدمات گستردهای به بیماران ارائه دهد.
وی در پایان ضمن تبریک روز علوم آزمایشگاهی گفت: تلاشهای همکاران این حوزه در بخشهای مختلف دانشگاه قابل تقدیر است و نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی دارند.
