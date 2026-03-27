به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام وحید احمدی، نماینده مردم شهرستان‌های کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی، عصر جمعه به همراه علی سروش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، از یکی از مراکز درمانی شهر کرمانشاه بازدید کرد.

وی در این برنامه نظارتی، با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستانی و عیادت از بیماران بستری، روند ارائه خدمات درمانی و چگونگی رسیدگی به مراجعان را مورد بررسی میدانی قرار داد و از نزدیک با چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود در این مرکز درمانی آشنا شد.

حجت‌الاسلام احمدی در حاشیه این بازدید با تأکید بر لزوم ارتقای مستمر شاخص‌های کیفی سلامت در سطح استان کرمانشاه، اظهار داشت: مراقبت‌های شبانه‌روزی و ایثارگری‌های جامعه پزشکی و پرستاری، یکی از اصلی‌ترین نقاط قوت نظام سلامت کشور است که شایسته بیشترین حمایت‌ها و تجلیل‌هاست.

در جریان این بازدید، سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز بر اهمیت نوسازی تجهیزات پزشکی و توسعه زیرساخت‌های درمانی در مراکز تابعه تأکید کرد و از مجاهدت‌های بی‌وقفه کادر درمان که در شرایط سخت کاری به خدمت‌رسانی صادقانه مشغول هستند، قدردانی نمود.

در پایان این بازدید، نماینده مجلس و مسئولان دانشگاهی بر تداوم پیگیری‌ها برای تأمین منابع مالی، رفع نواقص احتمالی و بهبود سطح رضایتمندی مردم از خدمات بهداشتی و درمانی در کلان‌شهر کرمانشاه و سایر شهرستان‌های استان تأکید کردند.