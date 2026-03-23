تشییع باشکوه سردار شهید «ابوذر محمدی» در تنکابن

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر سردار شهید ابوذر محمدی عصر دوشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان تنکابن برگزار شد و جلوهای از همدلی و وفاداری مردم این منطقه را به نمایش گذاشت.
در این آیین، مردم ولایتمدار تنکابن پس از اقامه نماز بر پیکر این شهید، با حرکت از مصلی به سمت گلزار شهدای وادی، پیکر وی را تا آرامگاه ابدی بدرقه کردند.
فضای مراسم، آکنده از شور و حال انقلابی بود و شرکتکنندگان با سردادن شعارهایی، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
حاضران در این مراسم همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی، بر ادامه راه شهیدان تأکید کردند.
سردار شهید ابوذر محمدی، از فرماندهان سپاه پاسداران و متولد سال ۱۳۶۱، در جریان حملات نیروهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی در ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ و در جریان جنگ «رمضان» به شهادت رسید.
