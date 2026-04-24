۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

ابراز نگرانی اتحادیه اروپا درباره امتیازدهی آمریکا به ایران

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره تسلیم شدن آمریکا در مقابل ایران و دادن امتیاز به تهران در حوزه هسته‌ای و دیگر حوزه های مورد اختلاف ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میرور، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: هنوز هم انتقادات آمریکا از اتحادیه اروپا در زمینه مناقشه ایران و تنگه هرمز را درک نمی‌کنم.

وی درباره بحران انرژی در اروپا نیز افزود: جنگ‌های منطقه بر تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته و این اتحادیه باید بررسی کند چه اقدامات بیشتری برای صلح و ثبات می‌تواند انجام دهد.

این مقام اروپایی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال لغو تحریم‌ها علیه ایران هشدار داد که اگر مذاکرات بدون حضور کارشناسان هسته‌ای و صرفاً محدود به موضوع هسته‌ای باشد، هر توافقی ممکن است ضعیف‌تر از برجام باشد.

کالاس همچنین پرداخت عوارض به ایران برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز را رد کرد و گفت: تنگه هرمز باید بدون اخذ عوارض باز بماند.

اظهارات کالاس ناشی از قدرت ایران در میز مذاکره و تسلیم شدن آمریکا در مقابل خواسته های جمهوری اسلامی در همه حوزه هاست.

    • IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      برنامه موشکی دفاع از امنیت کشور است به کایا کالاس بی ادب مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جنایتکار چه ربطی دارد
    • IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      کایا کالاس بی ادب مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جنایتکار خودش شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار و اسرائیل بوده است.
    • IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      اروپا خواهان خیلی چیزاست
    • IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      و این در حالی است که آمریکا جنایتکار از سال 1359 تاکنون بارها به ایران تجاوز و حمله کرده است، نه ایران
    • IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا غرب جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
    • IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اروپا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
    • IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      سئوال اینجاست که پس چرا ایران در مذاکره در مورد سلاح هسته ای کشورهای اروپایی جنایتکار هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی نمی کند
    • IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      سئوال اینجاست که پس چرا ایران از سال 1392 تاکنون در مذاکره در مورد سلاح هسته ای کشورهای اروپایی جنایتکار هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی نمی کند
    • IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      به هر تجاوز، بی‌رحمانه پاسخ خواهیم داد
    • IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      تجاوز نظامی آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران علت ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز است
    • IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      ایران توانایی کنترل تنگه هرمز را دارد و کشتی اروپایی که بدون پرداخت عوارضی نمی تواند وارد تنگه هرمز شود.
    • IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      47 سال است که اروپا ایران را تحریم و تهدید کرده است و تحریم و تهدید می کند پس الان نوبت ایران است که اروپا را در تنگه هرمز تحریم و تهدید کند
    • IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      آمریکا و اروپا هیچ غلطی نمی توانند بکنند و ما به پیشرفت خود ادامه خواهیم داد
    • IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      برای نابودی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار موشک های بالستیک ایران کافی است لازم نیست برای سلاح هسته ای هزینه کنیم.
    • فریدون IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      قدرت جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا ناشی از سی میلیون جان فدا است که آمریکا را به فکر انداخته
    • IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا فرانسه جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
    • IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      آمریکا و غرب هیچ غلطی نمی توانند بکنند و ما به پیشرفت خود ادامه خواهیم داد.
    • IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      آمریکا و فرانسه هیچ غلطی نمی توانند بکنند و ما به پیشرفت خود ادامه خواهیم داد
    • IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      مردم ایران هنوز هم اروپا جنایتکار را دشمن درجه یک خود می داند. اروپا جنایتکار دشمن تاریخی مردم ایران بوده است.
      • IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
        اروپا از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد پس مذاکره ایران با اروپاا غلط و اشتباه بوده است.
    • IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رسما باید از ایران عذرخواهی کند و عراقچی هم دیگر حق ندارد با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت و گو کند.
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      کالاس: جنگ در خاورمیانه، جنگ ما نیست/ پس اروپا جنایتکار حق دخالت و مداخله در خاورمیانه را ندارد
    • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      گروهک تروریستی ضد انقلاب مورد حمایت اروپا و متحدانش از سال 1357 تاکنون جنایت می کنند، آدم می کشند و دست به اقدامات تروریستی می زنند
    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار باید خسارت حمله به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران را بپردازند
    • IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      آمریکاپشیزی ارزش ندارد
    • IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      امتیازآمریکابی نهایتم منفی است وبس
    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      تنگه هرمز به حالت قبل بازنمی‌گردد اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اروپا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.

