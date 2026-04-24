ابراز نگرانی اتحادیه اروپا درباره امتیازدهی آمریکا به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میرور، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: هنوز هم انتقادات آمریکا از اتحادیه اروپا در زمینه مناقشه ایران و تنگه هرمز را درک نمیکنم.
وی درباره بحران انرژی در اروپا نیز افزود: جنگهای منطقه بر تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته و این اتحادیه باید بررسی کند چه اقدامات بیشتری برای صلح و ثبات میتواند انجام دهد.
این مقام اروپایی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال لغو تحریمها علیه ایران هشدار داد که اگر مذاکرات بدون حضور کارشناسان هستهای و صرفاً محدود به موضوع هستهای باشد، هر توافقی ممکن است ضعیفتر از برجام باشد.
کالاس همچنین پرداخت عوارض به ایران برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز را رد کرد و گفت: تنگه هرمز باید بدون اخذ عوارض باز بماند.
اظهارات کالاس ناشی از قدرت ایران در میز مذاکره و تسلیم شدن آمریکا در مقابل خواسته های جمهوری اسلامی در همه حوزه هاست.
