مراجعه بیش از ۱۱هزار نفر به مراکز درمانی استان ایلام طی روزهای گذشته

عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ثبت ۶۵۲ مورد خدمت ارائه‌شده از سوی نیروهای فوریت‌ پزشکی استان ایلام، به تشریح جزئیات مربوط به این خدمات پرداخت و اظهار داشت: طی بازه زمانی بیست و هفتم اسفندماه الی دوم فروردین‌ماه، تعداد یک هزار و ۳۴۸ مورد تماس با نیروهای فوریت برقرار شده که در نتیجه آن، ۲۸۸ تعداد اعزام آمبولانس را داشته‌ایم. در محل بروز حوادث نیز، ۴۶۹ نفر جهت دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی اعزام و ۱۷۳ نفر هم در همان محل، خدمات درمانی دریافت کرده‌اند.

قیصوری اضافه کرد: تعداد مصدومان حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی نیز به ترتیب ۱۸۶ و ۴۶۶ نفر بوده‌است.

وی با بیان اینکه در بازه زمانی مذکور، تعداد ۱۱ هزار و ۲۶۶ نفر به مراکز درمانی استان (اورژانس و درمانگاه‌ها) مراجعه داشته‌اند، به تفکیک آمار بیماران بستری در بخش‌های مختلف پرداخت و تصریح کرد: در این مدت و از مجموع تعداد افرادی که ذکر گردید، ۱۰ هزار و ۱۳۵ نفر از بیماران پس از دریافت خدمات مربوط به درمان سرپایی مرخص شدند؛ همچنین ۷۰۸ نفر در اورژانس، ۳۰۰ نفر در بخش‌های تخصصی، ۷۰ نفر در بخش ویژه بستری شده و ۳۹ نفر نیز برای ادامه روند درمانی خود به سایر مراکز انتقال پیدا کردند. ۲۸۴ نفر هم تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

خدمات حوزه بهداشت

قیصوری درخصوص عملکرد معاونت بهداشتی هم توضیح داد: تعداد ۹ هزار و ۱۷۸ نفر از مراجعین به مراکز بهداشتی، تحت خدمات مراقبین سلامت قرار گرفتند که در این میان، ۱۳۴ مورد مربوط به خدمات دندانپزشکی و ۱۶۴ مورد نیز مربوط به پیگیری مادران باردار پرخطر بود.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، از بیست و هفتم اسفند تا شبانه‌روز گذشته، ۶۹۱ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع، ۲۲ مورد آزمایش میکروبی و شیمیایی آب و نیز ۴۰۰ مورد کلرسنجی از سامانه‌های آبرسانی، توسط کارکنان معاونت بهداشتی انجام گرفته است.

خدمات حوزه دارو

وی در بخش پایانی گزارش خود، به اقدامات حوزه غذا و دارو در جهت تأمین کیفیت مواد عرضه‌شده هم اشاره و عنوان کرد: تعداد ۲۲ مورد نظارت و بازرسی، یک مورد نمونه‌برداری غذایی دارویی و ۴۵۴ مورد پاسخگویی به سوالات شهروندان در حوزه غذا و دارو، حاصل تلاش‌های همکاران این بخش بوده است. شایان ذکر است؛ طی روزهای گذشته، ۹ هزار و ۴۳۴ مورد نسخه سرپایی و یک هزار و پنج مورد نسخه بستری برای بیماران صادر شده است.

قیصوری با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی کادر سلامت در ایام نوروز، از مردم عزیز خواست که نکات بهداشتی و پیشگیرانه را خصوصاً طی سفرهای نوروزی خود، رعایت کنند.