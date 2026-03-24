۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

استقرار ۱۴۶۳ ایست و بازرسی ویژه پلیس در ایام جنگ

سخنگوی پلیس از استقرار ۱۴۶۳ ایست و بازرسی ویژه پلیس در ایام جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی سخنگوی پلیس اظهار کرد: فراجا براساس استانداردهای کنترل و پایش اضطراری ترددها از ابتدای جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی؛ ۱۴۶۳ ایست و بازرسی ویژه مبتنی بر اهمیت موقعیت جغرافیایی، انتظامی و شدآمد شهری در سراسر کشور مستقر کرده است.

وی افزود: همچنین نزدیک‌ به ۱۵ هزار واحد گشت خودرویی و موتوری به‌طور پیوسته و دائم در حال خدمت‌رسانی به شهروندان در حوزه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ بوده و با وجود آسیب به برخی واحدهای انتظامی؛ با تغییری تاکتیکی واحدهای گشت به کلانتریها و پاسگاه‌های سیار تبدیل شده‌اند تا کمترین خللی به ارائه خدمات به شهروندان وارد نشود.

منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: به جز این موارد بیش از ۱۲۹ هزار نفر نیروی انسانی پلیس در قالب فوریت‌های پلیسی، یگان امداد، یگان ویژه و پلیس راه و راهور فعالیت شبانه‌روزی و دائمی دارند.

