استقرار ۱۴۶۳ ایست و بازرسی ویژه پلیس در ایام جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی سخنگوی پلیس اظهار کرد: فراجا براساس استانداردهای کنترل و پایش اضطراری ترددها از ابتدای جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی؛ ۱۴۶۳ ایست و بازرسی ویژه مبتنی بر اهمیت موقعیت جغرافیایی، انتظامی و شدآمد شهری در سراسر کشور مستقر کرده است.
وی افزود: همچنین نزدیک به ۱۵ هزار واحد گشت خودرویی و موتوری بهطور پیوسته و دائم در حال خدمترسانی به شهروندان در حوزه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ بوده و با وجود آسیب به برخی واحدهای انتظامی؛ با تغییری تاکتیکی واحدهای گشت به کلانتریها و پاسگاههای سیار تبدیل شدهاند تا کمترین خللی به ارائه خدمات به شهروندان وارد نشود.
منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: به جز این موارد بیش از ۱۲۹ هزار نفر نیروی انسانی پلیس در قالب فوریتهای پلیسی، یگان امداد، یگان ویژه و پلیس راه و راهور فعالیت شبانهروزی و دائمی دارند.
