به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «جرالد آر. فورد» ناو هواپیمابر آمریکایی که گفته شد به دلیل آتشسوزی در بخش خشکشویی و هنگام عملیات علیه ایران، خاورمیانه را ترک کرده بود، روز دوشنبه در بندری در کرت یونان پهلو گرفت؛ اما مشکلات این غول دریایی بسیار فراتر از این حادثه است.
این ناو که تحویل آن با تأخیری چندساله در می ۲۰۱۷ انجام شد، با هزینه ۱۳.۲ میلیارد دلار، گرانترین کشتی جنگی تاریخ آمریکا محسوب میشود. فورد با وجود ابهامات جدی درباره عملکردش در شرایط جنگی، برای مأموریتی طولانی به دریا اعزام شده و درگیریهایی با ونزوئلا و ایران داشته است.
بر اساس ارزیابی جدید دفتر آزمایش و ارزیابی پنتاگون، نگرانیها درباره این ناو هواپیمابر از مسائل حیاتی تا مشکلات عادی را شامل میشود و بسیاری از این مشکلات پس از آغاز آزمایشهای رزمی در اکتبر ۲۰۲۲ نمایان شدهاند. نیروی دریایی آمریکا درباره این گزارش اظهارنظری نکرده است.
از جمله نگرانیهای باقیمانده، فقدان دادههای کافی برای ارزیابی «مناسب بودن عملیاتی» ناو فورد یا قابلیت اطمینان سیستمهای کلیدی آن است. این سیستمها شامل سامانه پرتاب و بازیابی جنگندهها، رادار، توانایی ادامه عملیات در صورت اصابت با آتش دشمن و آسانسورهای انتقال مهمات از انبار به عرشه پرواز میشود.
دفتر آزمایش پنتاگون اعلام کرده است که با وجود گذشت ۹ سال از تحویل این کشتی، «در حال حاضر دادههای کافی برای تعیین اثربخشی عملیاتی فورد در دسترس نیست»؛ چراکه آزمایشهای رزمی واقعگرایانه به طور کامل انجام نشده است.
این بدان معناست که مشخص نیست ناو فورد و دیگر ناوهای کلاس آن که هنوز تحویل نشدهاند، چقدر در شناسایی، رهگیری یا رهگیری جنگندههای دشمن، موشکهای ضدکشتی یا پهپادهای تهاجمی کوچک توانایی دارند. همچنین مشخص نیست سیستمهای این ناو تحت فشارهای زمان جنگ ناشی از پروازهای پیوسته چگونه عمل میکنند.
آتش در خشکشویی و پایان مأموریت غیرمنتظره
ناو فورد که برای عملیات علیه ایران به دریای سرخ اعزام شده بود، پس از وقوع آتشسوزی در بخش خشکشویی، منطقه نبرد را به مقصد بندر کرت ترک کرد. سناتور تیم کین از ویرجینیا هفته گذشته در نامهای به جان فلان، وزیر نیروی دریایی آمریکا نوشت، این حادثه منجر به درمان بیش از ۲۰۰ خدمه به دلیل استنشاق دود شد.
این حادثه نشان میدهد که حتی پیشرفتهترین داراییهای نیروی دریایی آمریکا نیز در شرایطی تحت فشار هستند که دولت ترامپ برای تحقق اهداف ژئوپلیتیکی خود در ایران و ونزوئلا، به دیپلماسی قایقهای توپدار متکی است و ناوگانهای دریایی را در سواحل این کشورها برای اعمال فشار با تهدید اقدام نظامی، متمرکز میکند.
مشکلات حلنشده و کمبود جا برای خدمه
برخی از مشکلات ناو فورد شناسایی شده اما هنوز برطرف نشدهاند. گرچه توانایی ناو فورد برای دفاع در برابر پهپادها و قایقهای تهاجمی کوچک و پرسرعت در سال ۲۰۲۲ آزمایش شد، نیروی دریایی راهحلهایی برای مشکلات سیستمهای رزمی شناسایی شده، ارائه کرده است، اما دفتر ارزیابی پنتاگون تأکید کرد که «هنوز بودجه لازم برای این راهحلها تأمین نشده است.»
دفتر ارزیابی پنتاگون همچنین مشکلات دیگری را شناسایی کرده که از آن جمله میتوان به کمبود جای خواب کافی اشاره کرد. بر اساس این گزارش، ۱۵۹ تخت اضافی اسکان مناسب همه ملوانان فورد، علاوه بر پرسنل واحدهای موقت همراه کشتی در نبرد، مورد نیاز است. این کمبود اگر یگان هوایی ناو بیشتر متنوع شود و شامل جنگندههای اف-۳۵ بیشتر یا پرسنل عملیاتی برای پهپادهای سوخترسان بوئینگ امکیو-۲۵ استینگری شود، اوضاع بدتر شود. دفتر ارزیابی در این باره هشدار داد: «این کمبودهای جای خواب بر کیفیت زندگی در کشتی تأثیر خواهد گذاشت.»
