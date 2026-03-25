به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام سازمان هواشناسی در حال حاضر دمای هوای تهران ۱۲ درجه بالای صفر و آسمان ابری است. حداکثر دمای هوا در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ درجه بالای صفر و حداقل دما ۱۲ درجه بوده و ۱.۲ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است.
بر اساس دادههای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز هم اکنون هوای پایتخت قابل قبول و شاخص آلودگی هوا روی عدد ۵۹ قرار دارد. در روز گذشته نیز با ثبت شاخص ۴۶، هوای تهران پاک اعلام شد. پایتخت از ابتدای سال ۲ روز پاک و روز قابل قبول را پشت سر گذاشته و این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته چهار روز هوای قابل قبول در تهران ثبت شده است.
جداول هواشناسی، آسمان تهران را فردا -پنجشنبه ششم فروردین ماه ۱۴۰۵- ابری همراه با مه رقیق و بارش باران نشان میدهد. بیشینه دمای هوای فردا ۱۹ درجه بالای صفر و کمینه دما ۱۱ درجه بالای صفر خواهد بود.
در روز -جمعه هفتم فروردین- بیشینه دما ۲۰ درجه، کمینه دما ۱۰ درجه و وضعیت آسمان پایتخت نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد شدید و افزایش ابر پیشبینی شده است.
تهران در روز -شنبه هشتم فروردین- با کاهش نسبی دمای هوا مواجه خواهد بود؛ به طوریکه حداکثر دما ۱۷ درجه بالای صفر و حداقل دما ۹ درجه پیشبینی شده است. همچنین پیشبینیها آسمان را ابری همراه با افزایش باد در بعضی ساعات و بارش باران نشان میدهد.
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