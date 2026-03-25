برگزاری اجتماع مردمی بیعت اهالی سومین حرم اهل بیت با رهبر معظم انقلاب

حجت الاسلام و المسلمین حسین ملک مکان در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع اجتماع مردمی بیعت اهالی سومین حرم اهل بیت(ع) با رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: با پیش بینی های صورت گرفته شامگاه شنبه ۸ فروردین ماه از ساعت ۲۰:۳۰ این اجتماع بزرگ مردمی در خیابان معالی آباد با حضور گسترده مردم و اقشار مختلف برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: مهمانان ویژه این مراسم مداح و ذاکر اهل بیت (ع) ابوذر روحی خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به پیش بینی وسیله های نقلیه برای تردد مردم به محل این تجمع بزرگ افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با شورای شهر و شهرداری شیراز مترو در روز شنبه ۸ فروردین ماه به صورت رایگان تا ساعت ۲۳ مردم به محل این تجمع منتقل خواهد کرد و همچنین اتوبوس های متعدد از نقاط مختلف شهر برای انتقال مردم پیش بینی شده است.

حجت الاسلام ملک مکان با دعوت از همه مردم شیراز به حضور باشکوه در این مراسم بیعت تصریح کرد: شیراز همواره در عرصه های مختلف ملی و انقلابی پیشتاز بوده است و این مراسم هم مهر تائیدی بر این موضوع مهم در این برهه حساس تاریخ انقلاب خواهد بود.