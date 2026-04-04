نوید افتتاح کتابخانه استاندارد شیراز در فصل بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی صبح شنبه در جریان بازدید از محل کتابخانه استاندارد شیراز گفت: در دو سال گذشته، چندین فضای شهری از جمله سه فرهنگسرای بزرگ، در نقاط مختلف به حوزه کتابخانه‌ای در شیراز اضافه شد؛ همین موضوع، سبب شد آمارها و سرانه زیربنای فرهنگی شهر شیراز، رشد دلگرم‌کننده‌ای داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه، پروژه کتابخانه در حال ساخت شیراز، در نقطه‌ای از شهر واقع شده که می‌تواند بسیار مؤثر باشد، اضافه کرد: این پروژه تکمیل و آماده واگذاری است؛ شهرداری شیراز در تجهیز آن نیز کمک می‌کند که این کتابخانه تا اردیبهشت ماه به بهره برداری برسد.

شهردار شیراز با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه کتابخانه مرکزی شیراز، گفت: شهرداری شیر از، زمین، مجوز ساخت و یک سوم اعتبار احداث کتابخانه مرکزی را متقبل شده است زیرا در شیراز کهن که شهر فرهنگی و پایتخت ادبی ایران است، جای کتابخانه مرکزی بسیار خالی است.