گردهمایی اصحاب رسانه فارس در محکومیت حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رضایی با اشاره به برگزاری گردهمایی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه این استان برای اعلام انزجار از حملات آمریکا و رژیم صهیونسیتی گفت: اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه همزمان با دیگر اقشار مردم بنا دارند در یک گردهمایی، بیعت با امام جوان امت و اعلام انزجار از جنگ افروزی و جنایات امریکا و اسرائیل اعلام کنند.
وی افزود: این برنامه با همافزایی سازمان بسیج رسانه استان فارس، سازمان بسیج هنرمندان و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برنامهریزی شده است.
مسئول بسیج رسانه فارس ادامه داد: بر اساس هماهنگیهای انجامشده، این گردهمایی روز شنبه ۲۳ اسفندماه ساعت ۱۶ در مقابل تالار حافظ برگزار میشود.
رضایی تصریح کرد: شرکتکنندگان با در دست داشتن نمادها و پرچمها، انزجار خود را از حملات اخیر اعلام کرده و با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید بیعت خواهند کرد.
