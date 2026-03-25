ایجاد امنیت حقوقی و قضایی برای فعالان اقتصادی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نخستین نشست کاری سال ۱۴۰۵ دستگاه قضایی در لرستان ضمن تبریک آغاز سال جدید، شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را نقشه راه جامع دستگاه قضایی در سال پیش‌رو عنوان کرد و اظهار داشت: تحقق این رویکرد نیازمند همکاری همه بخش‌ها، هم‌افزایی ساختار اداری و اهتمام جدی در اجرای برنامه‌ها است.

وی با اشاره به جایگاه دستگاه قضایی در ایجاد محیط امن و باثبات برای فعالیت‌های اقتصادی، بیان کرد: ایجاد امنیت حقوقی و قضایی برای فعالان اقتصادی، تسهیل فرایندهای قضایی مرتبط با حوزه تولید، پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم از مهم‌ترین محورهایی است که مجموعه قضایی استان باید در سال جدید با حساسیت بیشتری دنبال کند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه وحدت و هماهنگی میان بخش‌های مختلف دستگاه قضایی لازمه تحقق اهداف سال ۱۴۰۵ است، افزود: انسجام مدیریتی، شفافیت در اجرای مأموریت‌ها و تعامل منظم بین حوزه‌های ستادی و قضایی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و افزایش اعتماد عمومی باشد.

حجت‌الاسلام شهواری همچنین خواستار تدوین برنامه‌های مشخص در معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه شد و اعلام کرد: ارزیابی عملکرد دوره‌ای، نظارت دقیق بر اجرای برنامه‌ها و ثبت دستاوردها از جمله اقداماتی است که در سال جاری با جدیت دنبال خواهد شد.

وی بر ضرورت آغاز فعالیت‌ها از نخستین روز سال کاری و توجه مستمر به مأموریت‌های اولویت‌دار دستگاه قضایی تأکید کرد و خواستار تلاش مضاعف کارکنان در مسیر ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از رشد اقتصادی و تقویت امنیت اجتماعی شد.