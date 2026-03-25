۵۰۰۰ بسته معیشتی بین مددجویان بهزیستی استان بوشهر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی و حملات اخیر اقدامات گسترده‌ای از سوی بهزیستی استان بوشهر برای حفظ امنیت و رفاه جامعه هدف انجام شده است.

وی با اشاره به تخلیه چهار مرکز برای حفظ جان مددجویان بیان کرد: محل اقامت فرزندان مقیم در خانه‌های کودکان و نوجوانان و همچنین مرکز معلولین ذهنی بالای ۱۴ نیز به خارج از شهر بوشهر منتقل شد تا محیطی امن و آرام برای آنان فراهم شود.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با اشاره به انتقال مرکز معلولین ذهنی بالای ۱۴ نیز به خارج از شهر بوشهر افزود: بازدید تخصصی توسط تیم‌های استانی و شهرستانی به منظور ارزیابی وضعیت، رفع نواقص و افزایش ایمنی انجام شد.

پویش‌های حمایتی و توزیع بسته‌های معیشتی

وی ادامه داد: پویش‌های مختلفی از جمله پویش ماه رمضان، عید فطر و «مثبت ماه» با هدف کمک به جامعه هدف برگزار شد و همچنین پنج هزار بسته معیشتی با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال تأمین و بین خانواده‌های تحت پوشش توزیع شد.

اسکندری از آغاز پویش ملی «کنار مردم» با هشتگ وقتی خدمت ادامه دارد خبر داد و گفت: هدف این پویش، جمع‌آوری روایت‌های مستند از فعالیت‌های خدمت‌رسانی در دوران جنگ رمضان است. در این پویش روایت‌های مددکاران، روانشناسان، خدمت‌دهندگان و شرکای اجتماعی دریافت خواهد شد.

حفاظت از کودکان و افراد دارای معلولیت

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در شرایط بحرانی افزود: دوره‌های آموزشی کمک‌های اولیه و مدیریت بحران برای تمامی مراکز شبانه‌روزی و روزانه برگزار شد و محتواهای آموزشی نیز توسط کادر تخصصی مراکز به‌صورت مجازی تولید و ارائه شد.

به گفته مدیرکل بهزیستی استان بوشهر، برای کاهش خطرات احتمالی، افراد دارای معلولیت که دارای خانواده بودند از مراکز شبانه‌روزی ترخیص شدند. همچنین با همکاری خیرین، اقلام ضروری شامل مواد غذایی، دارو و لوازم بهداشتی برای مراکزی که با کمبود مواجه بودند تأمین شد.

ساماندهی کودکان و تسهیل روند فرزندخواندگی

اسکندری با اشاره به برگزاری چهار جلسه فوق‌العاده کمیته فرزندخواندگی تصریح کرد: این جلسات با هدف ساماندهی و واگذاری کودکان مقیم به خانواده‌ها و متقاضیان واجد شرایط تشکیل شده است.

وی با تشریح اقدامات امنیتی انجام‌شده اظهار داشت: خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ و ۱۲۳ برای افزایش امنیت مشاوران و روانشناسان، دایورت شد.

اسکندری افزود: خدمات اورژانس اجتماعی بهزیستی استان نیز به صورت شبانه‌روزی فعال است و شهروندان می‌توانند در صورت نیاز با شماره ۱۲۳ تماس بگیرند تا کارشناسان تخصصی راهنمایی‌ها و مشاوره‌های لازم را ارائه کنند.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر از فعال‌سازی پایگاه‌ها و تیم‌های «محب» در سطح استان خبر داد و گفت: این تیم‌ها با هدف تولید و انتشار محتواهای آموزشی و انجام مداخلات مؤثر در زمینه بحران جنگ، در فضای حقیقی و مجازی فعالیت می‌کنند.

حمایت از آسیب‌دیدگان اقتصادی

وی همچنین به پایش روزانه وضعیت فرزندان تحت مراقبت در خانواده‌های امدادبگیر اشاره کرد و افزود: برآورد خسارات واردشده به زنان سرپرست خانوار نیز در حال انجام است تا برای حمایت و جبران خسارات در سطوح استانی و ملی گزارش شود.

اسکندری با اشاره به خسارات اقتصادی ناشی از شرایط جنگی بیان کرد: در حوزه مسکن، اطلاعات ۵۵ واحد خسارت‌دیده و در حوزه اشتغال، ۱۲۳ طرح آسیب‌دیده از خانواده‌های تحت پوشش جمع‌آوری و به سازمان بهزیستی کشور ارسال شده است.