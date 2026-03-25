به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله شریعتمداری از ورود یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار زائر به مشهد از ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا صبح چهارم فروردین ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد این مسافران با خودروهای شخصی به مشهد سفر کرده‌اند.

مدیرکل فرهنگی و امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی افزود: در مجموع یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر-شب ظرفیت اسکان در سه بخش رسمی، موقت و اضطراری آماده‌سازی شده است که تاکنون ۲۱ درصد ظرفیت واحدهای رسمی، ۵۱ درصد ظرفیت اقامت موقت و ۱۰۴ درصد ظرفیت واحدهای اسکان اضطراری مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: از این ظرفیت‌ها، ۲۳۱ هزار نفر-شب مربوط به واحدهای رسمی شامل هتل، هتل‌آپارتمان، مهمانپذیر، اقامتگاه بومگردی و خانه‌مسافر است.

شریعتمداری ادامه داد: در بخش اقامت موقت ۶۸۸ هزار نفر-شب ظرفیت، آماده شده و در بخش اسکان اضطراری نیز ۳۰۰ هزار نفر-شب ظرفیت پیش‌بینی شده است که با توجه به افزایش تقاضا، بیش از سقف تعیین‌شده مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگی و امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی افزود: ظرفیت‌های اقامتی استان در صورت نیاز قابلیت افزایش خواهند داشت.