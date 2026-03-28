استرداد ۳۵۹ میلیون تومان وجه به زائران امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشعلی بیاتی قله‌زو در خصوص اجرای طرح نظارتی ویژه ایام پایانی سال و نوروز ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای برنامه‌ریزی از سوی کمیته نظارت و تنظیم بازار خدمات سفر استان طرح نظارتی ویژه ایام نوروز ۱۴۰۵ از ۲۶ اسفند ماه سال گذشته آغاز شده است.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به تعداد بازرسی‌های صورت گرفته از ۲۶ اسفند ماه سال گذشته تا کنون، افزود: طی مدت مذکور ۱۱۲۹ مورد بازدید در شهرستان مشهد توسط بازرسان اداره کل صمت انجام شده که از این تعداد ۲۴۷ پرونده تخلف به مبلغ بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۰‌میلیون تومان تنظیم و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه همچنین طی مدت مذکور ۴۶ نفر به طور مستقیم به سه پایگاه بازرسی در مشهد مراجعه کردند. در حوزه نظارت و بازرسی سه پایگاه بازرسی در شهر مشهد به صورت متمرکز در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر امام رضا(ع) از جمله در خیابان امام رضا(ع) حد فاصل میدان بیت المقدس وامام رضا ۲ و پایگاه شماره دو در خیابان طبرسی، بین طبرسی ۱۸ و ۲۰ معاونت فرهنگی شهرداری قرار دارد و پایگاه شماره ۳ در محل کمپ غدیر مستقر شده و زائران و همشهریان می‌توانند با مراجعه به این پایگاه‌ها و یا از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴ شکایت خود را در حوزه تخلفات صنفی اعلام کنند تا به شکایات آن‌ها در اسرع وقت رسیدگی شود.

بیاتی قله زو با اشاره به استرداد وجه به شاکیان که اغلب زائران امام رضا(ع) بودند، بیان کرد: در روند رسیدگی به تخلفات یک جرم از دو جنبه خصوصی و عمومی قابلیت رسیدگی دارد. از ابتدای اجرای طرح نظارتی نوروزی تاکنون ۳۵۹ میلیون تومان استرداد وجه در مشهد از جنبه خصوص صورت گرفته است‌، همچنین از جنبه عمومی تخلف نیز گزارشات به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشازه به پلمب واحدهی صنفی متخلف در شهرستان مشهد بیان کرد: طی مدت مذکور هفت واحد صنفی که بر تخلف اصرار داشتند در مشهد پلمب شدند و این تخلفات شامل‌ گرانفروشی، کم‌فروشی، قاچاق و... بوده است. طرح نظارتی نوروزی در سطح استان و به خصوص در شهرستان‌های محور مواصلاتی به مشهد تا ۱۵ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اولویت بازرسی‌ها در مشهد مربوط به منطقه ثامن است، تصریح کرد: در تامین‌ کالا و خدمات برای زائران و مسافران تامین کالاهای اساسی از جمله نان، روغن خوراکی، مواد غذایی و ... از اهمیت برخوردار است.

بیاتی قله زو افزود: با توجه به مسئولیت اداره کل صمت خراسان رضوی در کمیته نظارت و تنظیم بازار خدمات سفر استان با برنامه ریزی که انجام شد، تیم های ویژه نظارت بر واحدهای صنفی با حضور بازرسان و کارشناسان معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان به صورت مشترک با نمایندگان تعزیرات حکومتی، میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی، دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد، دامپزشکی، جامعه هتل‌داران، اتاق اصناف ، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط و... تشکیل و این اقدام مانع از اجرای بازرسی‌های تکراری شده است.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: حدود ۴۵۰ بازرس در طرح نظارتی ویژه نوروز در شهر مشهد و در سطح استان نیز ۹۰۰ بازرس مشارکت داشته و به فراخور حضور زائر و مسافر در این طرح فعالیت می‌کنند.