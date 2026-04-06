احتمال رگبار، رعدوبرق در برخی نقاط کرمانشاه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد هوای استان کرمانشاه از امروز دوشنبه تا صبح پنجشنبه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت در برخی مناطق استان به‌ویژه نیمه شمالی و نواحی غربی، رگبارهای موقت بهاری همراه با رعدوبرق رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش‌ها از عصر روز سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه نمود بیشتری خواهد داشت و احتمالاً در نیمه غربی استان شدت بیشتری پیدا می‌کند.

زورآوند ادامه داد: در برخی نقاط ممکن است این بارش‌ها با آبگرفتگی معابر عمومی و همچنین رگبار تگرگ همراه باشد، بنابراین شهروندان و کشاورزان باید تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: از ظهر پنجشنبه تا روز شنبه هفته آینده با استقرار شرایط نسبتاً پایدار در جو منطقه، بارش قابل توجهی برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان گفت: دمای هوا که امروز و امشب به طور نسبی افزایش می‌یابد، از روز سه‌شنبه تا پایان هفته در اغلب نقاط استان تغییرات محسوسی نخواهد داشت.