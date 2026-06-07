حبیب عفری‌ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات برق شهرستان اظهار کرد: شهرستان شادگان امروز با چالش‌های متعددی در حوزه‌های مختلف از جمله برق مواجه است.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی شبکه برق شهرستان نیازمند رسیدگی فوری و برنامه‌ ریزی ویژه است، افزود: در برخی موارد با کمبود جدی تجهیزات از جمله ترانس برق، جرثقیل و سایر امکانات عملیاتی مواجه هستیم که روند خدمات‌ رسانی را با مشکل رو به‌ رو کرده است.

سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید بر لزوم اجرای کامل مصوبات قبلی، ادامه داد: بخشی از تعهدات گذشته از جمله تامین تجهیزات و ترانس‌ ها هنوز به طور کامل محقق نشده و این موضوع لازم است در کوتاهترین زمان تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات برق از مطالبات جدی مردم شهرستان شادگان است، اظهار امیدواری کرد با همراهی مجموعه برق استان و حمایت مدیرعامل شرکت برق خوزستان، زمینه اجرای هرچه سریع‌تر تقویت و اصلاح شبکه برق شهر و روستاهای شادگان فراهم شود.

عفری در ادامه قطعی برق به دلیل فرسودگی شبکه توزیع برق را یکی از نارضایتی‌های مردمی خواند و گفت: اصلاح و نوسازی شبکه برق در شهرستان شادگان باید در دستور کار ویژه قرار گیرد.