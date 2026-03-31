از خاطرات کودکی مرحومه مرضیه دباغ تا درباره غیبت امام زمان (عج)

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب،‌ فاطمه نعمتی: نوروز به روزهای پایانی خود می‌رسد. طبیعت زیبا با درختان سبز و گل‌های رنگارنگش به ما یادآوری می‌کند که بهار آمده است. به ما می‌گوید که پس از زمستان و سرما و خشک‌شدن درختان، بار دیگر خداوند طبیعت را زنده کرد و پاداش مقاومتش را به آن هدیه داد. بهار امسال برای ما بیش از هر بهار دیگری پیام و معنا دارد. اگر در سختی‌ها مقاومت کنیم، خداوند دوباره ما را زنده و پویا می‌کند. خداوند به ما با آمدن بهار این پیغام را می‌دهد که تا خدا و قدرت و علم خدا هست، باید امیدوار باشیم. می‌دانید یعنی چه؟ یعنی تا همیشه باید امیدوار باشیم و هیچ‌وقت لحظه‌ای در سختی‌ها ناامید نشویم؛ چون خداوند همیشه بوده و هست.

ناامید نشدن را می‌توانیم با روش‌های مختلف در زندگی‌مان به اجرا درآوریم. مثلا اگر قبل از جنگ رمضان زیاد کتاب می‌خواندیم، باز هم کتاب بخوانیم هرچند تعدادش کم باشد یا اگر برای بچه‌هایتان کتاب می‌خواندید باز هم کتاب بخوانید و بگذارید ذهن‌شان که این‌روزها درگیر و ناراحت است، با داستان‌ها تقویت و تلطیف شود. مثلا چه کتاب‌هایی برایشان بخوانید؟

به مناسبت فرارسیدن بهار جدید، با کلر ژوبرت، نویسنده نام‌آشنای ادبیات کودک و نوجوان درباره کتاب‌های قبلی و جدیدش گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه می‌توانید این مطلب را بخوانید و با آثار پیشنهادی این نویسنده برای مطالعه کودکان‌تان آشنا شوید:

خانم ژوبرت در سال گذشته چه آثار جدیدی در بازار نشر کشور داشتید؟

سال گذشته از لحاظ داستان‌نویسی پرکار بودم اما به خاطر ماندن آثار در پشت صحنه چاپ فقط چهار کتاب جدید داشتم.

«کلاه ناقلا» با تصویرگری فاطمه خسرویان از انتشارات مهرک. این کتاب حاوی دو داستان مستقل است در مورد سواد مالی برای مخاطب +7 سال. داستان «کلاه ناقلا» با موضوع تقلب در معامله (البته یک معامله کودکانه بین یک موش کوچولو و یک جوجه‌تیغی) و داستان «پری مهربان خانه‌ی ما» راجع‌به خانه‌داری مادر به‌عنوان یک شغل بسیار ارزشمند و قابل توجه است. این کتاب در کنار آثار نویسندگان دیگری در یک مجموعه پنج جلدی قرار گرفته و حاصل تعدادی جلسات با مدیر آکادمی هوش مالی بوده است.

«کوکوی هفت‌تکه و دو داستان دیگر» با تصویرگری خودم از نشر هاجر. این کتاب حاوی سه داستان است با موضوع کلی خانواده برای مخاطب +7 سال. «لانه‌تکانی توتوکی» در مورد همکاری در کارهای خانه، «کوکوی هفت‌تکه» راجع‌به یکی از مصداق‌های احترام به مادر و «کتاب‌های خوش‌حال» درباره اشتراک‌گذاری وسایل شخصی (مشخصا کتاب) در خانواده است. شخصیت اصلی این کتاب موجودی تخیلی به نام توتوکی است که خواهر و برادر ندارد و زندگی در یک خانواده پرجمعیت را در لانه موش‌ها تجربه می‌کند. قرار است داستان‌های توتوکی در جلدهای دیگری ادامه پیدا کنند به امید خدا. این کتاب مناسب گروه سنی +7 سال معرفی شده اما از نظر من برای مخاطب +5 سال هم مناسب است.

«اگر دختر شاه می‌شدی» با تصویرگری خودم از انتشارات پرستا، برای مخاطب +7 سال. در این کتاب تلاش کرده‌ام با تکیه بر خاطرات کودکی مرحومه مرضیه دباغ، شخصیت ایشان را به بچه‌ها معرفی کنم؛ چون برای من بسیار قابل احترام و تحسین‌برانگیز است. این داستان با مشورت غیرمستقیم یکی از دختران ایشان نوشته شد. این بانوی برجسته از کودکی خیلی شجاع و پویا بود و سعی کردم داستانی را بنویسم که کودکان را کنجکاو کند تا او را بیشتر بشناسند.

«مثل یوسف پیامبر» با تصویرگری اسماعیل چشرخ از انتشارات به‌نشر، برای گروه سنی ب. این کتاب جلد دوم مجموعه «داستان‌های مهربان‌ترین پدر» است که جلد اول آن با عنوان «یک داستان دنباله‌دار» پیش‌تر منتشر شده است. موضوع اصلی این مجموعه مهدویت است و در این کتاب، سعی کردم به غیبت امام زمان (عج) بپردازم.

کدام اثرتان سال گذشته به تجدید چاپ رسید؟

نمی‌توانم پاسخ دقیقی به این سؤال بدهم چون هنوز اطلاع از همه تجدید چاپ‌های سال گذشته ندارم. فقط می‌دانم که کتاب‌های «دوست عجیب»، «یک داستان دنباله‌دار» و «پیک‌نیک ننه‌خرگوشه» از انتشارات به‌نشر تجدید چاپ شده‌اند.

آیا اکنون در حال نگارش کتاب جدیدی هستید؟ موضوعش چیست؟

به‌تازگی نوشتن داستان «نامرئی‌بازی» را برای انتشارات لیله‌القدر تمام کرده‌ام؛ داستانی با این موضوع که اگر نامرئی باشیم چه می‌شود و با چه چالش‌هایی مواجه می‌شویم.

روی این داستان وقت بسیاری گذاشتم و مثل مینیاتور روی آن کار کرد؛ به‌خصوص چون به چند نکته اخلاقی در آن اشاره کردم و نمی‌خواستم شعاری بشود و حاوی آموزش مستقیم باشد. انتشارات لیله‌القدر ناشر آثار علی صفایی حائری است و بخش کودک را تازه راه انداخته‌اند. البته هنوز نمی‌دانم آیا داستانم مورد تأیید قرار خواهد گرفت یا نه؟

داستان دیگری که دارم روی آن به‌صورت جدی کار می‌کنم نام موقت «باران کاغذ» را دارد. ناشری از من درخواست کرد نمونه‌ای از شیوه‌های متفاوت مقاومت در فرهنگ یا تاریخ فرانسه پیدا کنم و در موردش برای کودکان داستان بنویسم. در جست‌وجویی که انجام دادم، به رخدادی در جنگ جهانی دوم برخوردم که برایم خیلی الهام‌بخش بود و دارم تلاش می‌کنم آن را با روایت کودکانه‌ای تعریف کنم.

علاوه‌بر این تعدادی داستان ناتمام دارم که گاهی به سراغ‌شان می‌روم و روی آن‌ها کار می‌کنم، از جمله داستانی در مورد خانم طوبی کرمانی، یکی از مؤسسان فلسفه برای کودکان در ایران و تعدادی داستان راجع‌به مهارت‌های زندگی. در ضمن مشغول تصویرگری داستان «دینگ‌دینگ خطر!» با موضوع مهار ترس برای انتشارات خانه همبازی (راه‌یار) هستم.

اثری که نگارش آن را تمام کرده باشید و امسال به چاپ برسد هم دارید؟

چند اثر دارم که صفحه‌آرایی شده‌اند و آماده چاپ‌اند و امیدوارم برای نمایشگاه کتاب تهران منتشر شوند. دو جلد اول مجموعه 14جلدی داستان‌های پوپوف با عنوان «درخت ترشی‌گولک» و «چطور مگه؟» که صفحه‌آرایی شده‌اند و قرار است انتشارات به‌نشر آن‌ها را چاپ کند.

جلد ششم مجموعه هشت‌جلدی مجموعه «ماجراهای جنگل بلوط» با عنوان «خوش‌حالی عید» که ناشر آن هم به‌نشر است. پنج جلد منتشرشده این مجموعه در بیست‌وسومین جشنواره کتاب رشد شایسته تقدیر معرفی شده است. کتاب ‌«پازل خدایی من» که نسخه انگلیسی آن مدتی پیش توسط به‌نشر با همکاری مؤسسه صمیم چاپ شده اما فارسی آن هنوز در نوبت چاپ است.

چند داستان هم دارم که تأیید شده‌اند و در انتظار تصویرگری نشسته‌اند، از جمله داستان «دمت گرم، نیلی‌نیلی» با موضوع مقاومت در مقابل اشغالگری برای انتشارات مؤسسه امام موسی صدر. یک مجموعه‌داستان با عنوان «داستان‌های ببریکو» برای نشر رود آبی، یک داستان راجع‌به آیت‌الله بهجت که به سفارش دفتر ایشان نوشتم و به تأیید نهایی رسید اما هنوز تصویرگری نشده است.

در نوروز و بهار می‌توان هدیه‌های مختلفی را به‌عنوان عیدی به بچه‌ها داد اما کتاب یک چیز دیگر است. اگر شما بخواهید یک کتاب از آثار خودتان را به بچه‌ها به‌عنوان عیدی پیشنهاد دهید که با مطالعه‌اش روزهای باقی‌مانده نوروز را متفاوت بگذرانند، آن چه کتابی است؟

از کتاب‌های خودم کتاب «کوکوی هفت‌تکه» را برای مخاطب +5 سال پیشنهاد می‌کنم، چون حاوی سه داستان کوتاه است و فضای شادی هم دارد. برای بچه‌های کمی بزرگ‌تر هم می‌توانم کتاب «داستان‌نویسی دسته‌جمعی» را پیشنهاد بدهم، چون داستانش را از زاویه‌دید سه راوی متفاوت روایت کردم و شاید بعضی از بچه‌ها دوست داشته باشند خودشان این روش داستان‌نویسی را امتحان کنند.